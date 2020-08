Ao longo dos anos a Tesla tem trazido para os seus carros alguns extras importantes e que melhoram a sua utilização. Falamos de pequenas melhorias que aumentam a segurança e que protegem os utilizadores.

Com um cuidado acima do normal com a segurança dos ocupantes, a Tesla tem aqui algumas opções relevantes. Agora a marca automóvel quer trazer ainda mais proteção, ao preparar um sensor que deteta crianças esquecidas dentro dos seus carros.

Ainda mais segurança nos carros da Tesla

É ainda um extra que está a ser desenvolvido, mas a Tesla quer criar para breve uma funcionalidade única para os seus carros. Quer aplicar nos carros um sensor que consegue detetar crianças e assim impedir que estas fiquem esquecidas.

A marca pediu à FCC autorização para desenvolver este sistema e posteriormente fazer a sua incorporação nos seus veículos. Este vai ser de curto alcance, mas detetará movimentos através de materiais, sendo por isso melhor que as câmaras atualmente usadas.

Deteta crianças esquecidas dentro dos veículos

Ao usar este sistema de elevada energia, a Tesla precisa de autorização. Será um sistema que usa tecnologia radar com ondas milimétricas e que posteriormente cataloga e identifica todos os ocupantes de qualquer carro.

Este sistema poderá ainda ser usado em outras situações. Pode ajudar a detetar os ocupantes de um carro e ajustar os airbags em caso de acidente. Também no caso dos cintos, pode ser deteto um ocupante ou um objeto. Por fim, poderá ajudar os sistemas anti-roubo.

Um problema complicado de resolver pelas marcas

Segundo a Tesla, os problemas com crianças esquecidas nos carros é elevado nos EUA. Em 2018 e 2019 mais de 50 faleceram nestas situações, algo que a marca pode ajudar a prevenir e a combater, pelo menos nos seus veículos.

A Tesla tem tentado melhorar a segurança dos ocupantes nos seus carros, mesmo os de 4 patas. O Dog Mode foi uma melhoria que a marca trouxe e que refresca o interior para que os cães não tenham problemas. Com esta (possível) novidade a marca ataca outro problema e ajuda a salvar ainda mais vidas.