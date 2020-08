Possível imagem do Asus ZenFone 7 confirma a câmara tripla giratória

Uma suposta imagem do Asus ZenFone 7, divulgada online, revela alguns aspetos deste smartphone que está prestes a ser apresentado. Entre as características, a imagem confirma que o equipamento trará uma câmara tripla giratória.

Este pormenor diferenciador já foi implementado nalguns equipamentos, como por exemplo o ZenFone 6. Também a Xiaomi registou recentemente uma patente com câmara giratória.

Asus deverá lançar o modelo ZenFone 7 com câmara tripla giratória

Recentemente foram divulgadas imagens na Internet do suposto smartphone ZenFone 7 da Asus. De acordo com os pormenores das fotografias, a tecnológica de Taiwan vai mesmo lançar o novo topo de gama com uma câmara tripla giratória.

Depois da câmara dupla giratória do antecessor ZenFone 6, tudo indicava que a marca iria fazer uma atualização e integrar mais um sensor de câmara fotográfica neste sistema dinâmico. O conjunto das três câmaras será capaz de fazer uma rotação de 180 graus, à semelhança do modelo anterior.

Através desta funcionalidade, os utilizadores conseguem então também fotografar selfies com a mesma qualidade que a câmara traseira oferece. Por esse motivo, os equipamentos com esta característica tornaram-se populares entre os utilizadores das rede sociais, como o Instagram.

No geral percebe-se que um equipamento azulado metálico, com acabamentos em vidro na traseira e dá a sensação de que o tom vai alterando consoante o ângulo. No entanto não foi divulgada nenhuma imagem com o dispositivo virado de frente.

Para além da imagem ao smartphone em si, foi ainda divulgada a caixa cujas cores condizem com a do produto. Na caixa virá também o carregador e cabo USB-C e, segundo os rumores, deverá ainda suportar carregamento rápido.

Asus ZenFone 7 será apresentado dia 26 de agosto

A Asus tem um evento marcado para a próxima quarta-feira, dia 26 de agosto pelas 07h00 (hora de Portugal continental), que será transmitido via YouTube. E este será o dia da grande apresentação deste novo modelo da topo de gama ZenFone.

Daquilo que oficialmente já foi confirmado, o smartphone virá com o processador Qualcomm Snapdragon 865. O equipamento deverá trazer suporte para 5G, memória RAM até 16 GB, armazenamento interno até 512 GB e a bateria poderá ser de 5.000 mAh com carregamento rápido de 30 W.

Já em relação ao ecrã, é possível que o ZenFone 7 traga um AMOLED de 6,7 polegadas, maior que o antecessor, e com sensor biométrico. Para além disso, há ainda rumores de que a Asus não irá lançar apenas um mas sim dois flagships desta gama, um deles poderá ser a versão melhorada designada ZenFone 7 Pro.