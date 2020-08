A gigante tecnológica Google publicou recentemente um artigo onde aconselha os programadores Android a prepararem-se para a era da conetividade 5G. O objetivo é que os developers se foquem na transição para a rede de quinta geração, tirando partido de todos os seus benefícios.

Para ajudar neste processo de migração, a empresa da Califórnia deixa alguns dos pontos essenciais da experiência 5G do futuro.

Os programadores Android devem preparar-se para a era 5G

Mesmo ainda com algumas arestas para limar no 4G, o fenómeno da rede 5G já é um dos temas mais badalados do momento. No entanto vários developers ainda estão concentrados em concluir alguns pormenores na rede de quarta geração, mas o sucessor já está aí prestes a tornar-se na rede principal.

Dessa forma, a Google divulgou recentemente um artigo no site dedicado aos developers Android, onde aconselha os programadores a prepararem-se para a transição para a era 5G.

Segundo a gigante tecnológica, a rede 5G não é apenas uma conetividade mais rápida, mas vai sim também desbloquear novas experiências transformadoras.

Assim, existem quatro grandes melhorias para a experiência que o 5G trará no futuro:

Transformar casos de uso interno em casos de uso externo: Tudo aquilo que o utilizador poderia fazer dentro de casa, também vai poder fazer no exterior, como conversas por vídeo com alta qualidade e jogar jogos multiplayer onde quer que esteja.

Tudo aquilo que o utilizador poderia fazer dentro de casa, também vai poder fazer no exterior, como conversas por vídeo com alta qualidade e jogar jogos multiplayer onde quer que esteja. Transformar a UX centrada em fotos em UX centrada em vídeo ou RA: Atualize a experiência do utilizador através da substituição de fotos por vídeos e pela incorporação da realidade aumentada na sua UX.

Atualize a experiência do utilizador através da substituição de fotos por vídeos e pela incorporação da realidade aumentada na sua UX. Pesquisa prévia de forma útil: Use a largura de banda aumentada para fazer pesquisas prévias de conteúdos. Esta característica irá melhorar ainda mais a capacidade de resposta da aplicação ou jogo.

Use a largura de banda aumentada para fazer pesquisas prévias de conteúdos. Esta característica irá melhorar ainda mais a capacidade de resposta da aplicação ou jogo. Transformar casos de uso de nicho em casos de uso convencionais: Transforme o conteúdo de streaming no novo mainstream com 5G.

A Google adianta que tem trabalhado arduamente para construir um suporte 5G para Android, juntamente com as diversas operadoras nos EUA, Europa e Ásia.

Google prepara novas APIs

Para além disso, a gigante tecnológica está também a atualizar e adicionar novas APIs de forma a fornecer aos programadores todas as ferramentas necessárias para que aproveitem os recursos do 5G.

Pode ler todos os pormenores na publicação da Google, aqui.

É programador? Já começou a desenvolver apps para 5G?

