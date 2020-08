Um dos componentes que mais é usado no Windows 10 é provavelmente a pesquisa. Sem ter de navegar pelas pastas presentes, podemos encontrar os ficheiros que precisamos e que queremos editar dentro deste sistema operativo.

Claro que de forma nativa funciona já de forma muito completa, mas tem sempre espaço para melhorar. É precisamente este espaço que vamos hoje explorar, para configurar as permissões da pesquisa do Windows e assim torná-la eficiente.

É importante melhorar ainda mais a pesquisa

Para além de usar a pesquisa para encontrar rápida e facilmente o que procuram, os utilizadores devem tê-la bem configurada. Só assim esta é eficiente e retorna os valores realmente necessários.

Para iniciar as configurações da Pesquisa, os utilizadores devem aceder às Definições do Windows 10. Aqui dentro a área a escolher é óbvia, Pesquisa, e dá acesso direto às configurações que procuram, no separador Permissões e histórico.

Simples de configurar para ser mais eficiente

A primeira área define a segurança a aplicar na pesquisa do Windows 10. Os utilizadores podem ativar o modo Restrito, em que são removidos os conteúdos dedicados aos adultos nos resultados da Internet.

Há ainda o modo Moderado, em que estes textos são mantidos. O modo Desativado não aplica qualquer filtragem. O utilizador deve escolher quais o que quer usar nas procuras que fizer dentro do Windows 10.

Definir que tipos de resultados são mostrados

Na segunda área a pesquisa fica-se nos conteúdos Cloud e no que tiver ali guardados. Devem definir para cada conta, pessoal ou profissional, se querem que a pesquisa seja feita ali dentro.

De notar que esta procura não se limita ao OneDrive, mas vai muito mais longe e a outros serviços da Microsoft. Falamos, por exemplo, do OneDrive, do Sharepoint, do Bing ou até do Outlook e outros serviços da Microsoft.

O Windows 10 agradece esta alteração

Por fim temos a área referente ao Histórico. Aqui podem simplesmente ativar ou desativar se querem que o Windows guarde as pesquisas que forem sendo feitas. Podem também a qualquer momento eliminar todo o histórico das pesquisas que foram já realizadas.

Estas são mais algumas das áreas que pode e deve configurar para que o Windows 10 lhe devolva resultados mais fidedignos e mais certo na pesquisa. Juntam-se a outros que se explorados tornam este componente melhor de usar.