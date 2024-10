Smart ganha fôlego e tamanho com o projeto do #5 Concept

Longe vão os tempos dos pequenos e compactos carros da Smart rolarem alegremente pelas cidades. Agora, a aposta está também virada para novos segmentos de mercado, como o dos SUV, para onde está direcionado este Smart #5 Concept.

Uma vida diferente para o conceito Smart

Apresentado no Salão Automóvel Híbrido e Elétrico, no stand da Sociedade Comercial C. Santos, o smart #5 Concept constituiu uma verdadeira surpresa e representa a mais recente aposta de uma marca mais conhecida pelos seus veículos compactos e urbanos.

Desenvolvido em parceria com a Mercedes-Benz e a Geely, este modelo marca uma nova fase para a smart, que tem vindo a expandir-se para o segmento dos SUVs elétricos.

O #5 Concept é um SUV totalmente elétrico, desenhado para oferecer uma alternativa elegante e sustentável no crescente mercado de SUVs.

Visualmente, o modelo tem um design futurista e elegante, com linhas aerodinâmicas e detalhes que o distinguem de outros modelos da categoria. Os faróis são finos e de LED, com uma grelha frontal fechada, típica dos veículos elétricos. Além disso, as jantes de liga leve são de grandes dimensões, conferindo ao automóvel uma aparência robusta e dinâmica.

No que toca às dimensões, o smart #5 é ligeiramente maior que o smart #1, oferecendo mais espaço interior para os passageiros e para bagagem. O interior do veículo combina funcionalidade com tecnologia avançada, refletindo o compromisso da marca com o conforto e a inovação.

Destaca-se o painel de instrumentos digital, que inclui um ecrã tátil de grandes dimensões no centro do tablier, através do qual o condutor pode aceder ao sistema de infotainment, com funcionalidades como navegação, integração com smartphones, e um conjunto de assistentes de condução.

A nível de motorização, este smart #5 Concept possui um sistema de transmissão com tecnologia de 800 volts e uma bateria com uma capacidade nominal de mais de 100 kWh. Isto permite um carregamento super-rápido, com a capacidade de recuperar até 70% do estado de carga (10-80%) em apenas 15 minutos.

Oferece ainda uma autonomia totalmente elétrica de mais de 550 km.

Lançamento no próximo ano

O smart #5 Concept deverá chegar ao mercado em meados de 2025. O modelo destina-se a expandir a presença da marca no mercado europeu e asiático, com especial foco em consumidores que procuram veículos elétricos versáteis e adequados tanto para a cidade como para viagens mais longas.

Este lançamento faz parte de uma estratégia mais ampla da smart, que visa reposicionar a marca como um importante player no segmento de veículos elétricos premium.

Assim, a marca tem grandes expectativas para o #5, acreditando que este modelo irá atrair não apenas os fãs da marca, mas também novos consumidores que procuram um SUV compacto e totalmente elétrico.

Com a crescente procura por SUVs elétricos e a reputação da smart em oferecer veículos de qualidade, esta proposta tem o potencial de ser um sucesso no mercado de veículos elétricos.