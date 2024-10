SpaceX volta a testar a Starship! Acompanhe o voo que pode mudar as viagens espaciais

A SpaceX está numa corrida contra o tempo para ter a Starship pronta e a voar para o espaço. Este será um dos pilares das próximas viagens, rumo à Lua e a Marte. Hoje, e depois de 4 testes já realizados, a SpaceX irá tentar novamente colocar a Starship a voar e, principalmente, aterrar de forma especial. Acompanhe aqui o 5º teste e veja como a SpaceX consegue mostrar que a Starship está pronta.

Starship vai aterrar de forma única

Ainda que seja "apenas" mais um teste, este será um voo arriscado. Se tudo correr bem durante a descolagem e a separação dos dois estágios do foguetão, a SpaceX irá captar o booster Super Heavy de 70 metros de altura em pleno voo utilizando os braços da torre de lançamento.

Em vez de aterrar no Golfo do México, como no Voo 4, o Super Heavy planará até ao local de lançamento e acionará os seus motores para se posicionar junto à torre Mechazilla, que fechará os braços para o prender no ar. Esta manobra elimina a necessidade de adicionar enormes pernas de aterragem ao foguetão.

O cronograma do novo teste da SpaceX

Cerca de 50 minutos antes da descolagem, terá sido iniciado o carregamento de metano e oxigénio líquido dos dois estágios do foguetão. Quando faltarem três minutos para a descolagem, tanto o foguetão como o booster estarão cheios. O deflector de chama começará a disparar água 10 segundos antes do Super Heavy ligar os seus motores.

O foguetão irá descolar dois segundos após a ignição dos 33 motores Raptor do booster Super Heavy. A nave Starship irá separar-se com a ignição do motor no minuto 2:41 do voo. O Super Heavy, por sua vez, planará em direção à zona de aterragem e ligará os seus motores aos 6:33 minutos.

Caso o diretor de voo dê OK para a manobra de captura, o booster chegará à torre de lançamento para a tentativa de captura ao minuto 6:56. Caso seja detetado algum problema no foguetão ou na torre de lançamento, o Super Heavy irá aterrar no Golfo do México, tal como no voo anterior.

Por sua vez, a Starship continuará a subir até desligar os motores às 8h27. A seguir, sobrevoará a Terra durante 40 minutos e entrará novamente no Oceano Índico para uma queda controlada. Uma hora e cinco minutos após a descolagem, estará na posição vertical e será ligado para simular uma aterragem.

Acompanhe o teste da Starship