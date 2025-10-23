Seat Ibiza, Arona e Leon terão versões híbridas, em breve

À medida que as marcas adotam novas abordagens, rendendo-se a motorizações elétricas, outras optam por uma transição mais serena, começando por oferecer híbridas. A Seat, por exemplo, tem muitas novidades preparadas para breve, nomeadamente versões mild hybrid dos Ibiza e Arona, e full hybrid do Leon.

Numa entrevista concedida à Autocar, Carlos Galindo, um dos principais executivos da Seat com foco no produto, revelou um cronograma preciso sobre as próximas atualizações da marca.

Planos para versões mild hybrid do Ibiza e Arona

Em primeiro lugar, a partir do início de 2026, são esperadas as atualizações do Ibiza e do Arona, já antecipadas por algumas fotos divulgadas nos últimos meses.

Depois disso, numa segunda fase, os dois modelos, que partilham praticamente tudo, exceto a forma da carroçaria, serão mild hybrids a gasolina.

Ainda sem grandes detalhes, especialmente sobre potência e consumos, a entrada destes motores na gama ocorrerá em 2027.

Seat Leon deverá receber versão full hybrid

Em segundo lugar, o Seat Leon, que a marca planeia apresentar numa versão full hybrid a partir de 2028. No ano seguinte, em 2029, o Leon passará por uma "renovação da gama", segundo o executivo.

Na perspetiva do italiano Motor1, ainda que a fórmula da marca seja um pouco genérica, "é muito provável que se refira à chegada de uma nova geração, que poderá basear-se totalmente no novo Volkswagen Golf, desde a plataforma até às motorizações".

De forma mais abrangente, Carlos Galindo explicou que a Seat pretende reforçar a sua imagem como marca "de entrada" do Grupo Volkswagen, dirigindo-se a um público mais jovem e dinâmico do que o tradicional da Škoda, a marca do grupo historicamente considerada "de entrada".

Estas partilham indicam que os preços da Seat poderão ser mais baixos do que os de modelos semelhantes de outras marcas do Grupo.

Leia também: