BMW, Mercedes e outras empresas juntam-se para criar um ecossistema de software comum

Nomes como Volkswagen, BMW e Mercedes assinaram um acordo para o desenvolvimento conjunto de software aberto. Numa altura em que os clientes valorizam largamente a tecnologia instalada nos seus automóveis, as empresas procuram formas de reforçá-la.

A indústria automóvel está a gerir mudanças significativas, com os clientes a procurarem ter mais do que potência nos seus carros. De facto, o software já é e continuará a ser - pelo menos a médio prazo - uma das tecnologias mais importantes de um automóvel.

Atualmente, além de procurarem assistentes de condução cada vez mais inteligentes e autónomos, os clientes valorizam a interconetividade com a nuvem.

O futuro prevê-se igualmente ambicioso em matéria tecnológica.

Software de base pode ser desenvolvido por várias empresas

No sentido de maior velocidade, eficiência e segurança no desenvolvimento de software e fundamentos para um ecossistema aberto e colaborativo, 11 empresas da indústria automóvel concordaram em cooperar "pré-competitivamente" no desenvolvimento de software de código aberto.

Com a crescente importância e complexidade do software dos veículos, está a tornar-se fundamental para a indústria aumentar a velocidade e a eficiência no desenvolvimento, garantindo, ao mesmo tempo, alta qualidade e segurança.

Com o apoio da Associação Alemã da Indústria Automóvel (em alemão, VDA), esta parceria procura alcançar a segurança funcional necessária para o software de série automóvel.

Afinal, tendo em conta que uma parte significativa do software dos veículos não é diretamente acessível ao utilizador e, portanto, não é diferenciadora, os módulos de software correspondentes podem ser desenvolvidos em conjunto num ecossistema aberto e colaborativo.

Além disso, o mesmo comunicado indica que, ao fornecer módulos de software executáveis em vez de especificações detalhadas, a normalização e o aumento da velocidade de desenvolvimento são alcançados através da chamada abordagem code first.

Empresas envolvidas no acordo para o desenvolvimento de software conjunto BMW Group

Continental AG

ETAS GmbH

HELLA GmbH & Co. KGaA

Mercedes-Benz AG

Qorix

Robert Bosch GmbH

Valeo Brain Division

Vector Informatik GmbH

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

ZF Friedrichshafen O desenvolvimento do software ocorre no ambiente "transparente e independente" do fornecedor Eclipse Foundation, como parte do projeto S-CORE.

O ecossistema a ser desenvolvido pelas empresas é aberto, tanto através da interoperabilidade de software com normas industriais relevantes, como para contribuições e colaboração de outras empresas europeias e internacionais.

Além disso, pode ser adaptado ou expandido e, em seguida, disponibilizado à indústria como uma distribuição personalizada para desenvolvimento em série.

Desta forma, as fabricantes e fornecedores podem concentrar-se em recursos diferenciados, mantendo os componentes principais juntos, criando uma base sólida para a inovação e para a liberdade de se focar no que faz realmente diferença para o cliente.

O Memorando de Entendimento foi assinado no dia 23 de junho, durante o 29.º Congresso Internacional de Eletrónica Automóvel (em inglês, AEK).

