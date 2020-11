SEAT: 30 milhões de euros por centro de teste de motores pioneiro

O futuro terá reservados diversos desafios tendo em conta o que se vive atualmente. Como sabemos, o segmento automóvel foi um dos que mais perdeu com esta pandemia, mas é preciso reagir. A pensar no futuro a SEAT investiu mais de 30 milhões de euros num centro de teste de motores pioneiro no sul da Europa.

As instalações são compostas por nove bancos multi-energia que permitem testar qualquer tipo de motor, desde a fase de desenvolvimento até à sua homologação. Mas há mais…

A SEAT investiu mais de 30 milhões de euros nos últimos anos para criar o centro de testes de motores mais avançado do sul da Europa. As instalações são compostas por nove bancos de ensaio multi-energia, que permitem a realização de diferentes tipos de testes com motores de combustão interna, elétricos, híbridos e GNC, com o objetivo de garantir que cumprem os requisitos de qualidade, emissões, CO2, durabilidade e desempenho comprometidos ao longo do seu ciclo de vida.

SEAT: câmara climática que consegue simular climas extremos de temperatura e pressão

Uma das instalações mais únicas na área dos motores é a câmara climática, que consegue simular climas extremos de temperatura e pressão, movendo-se das condições das Montanhas do Cáucaso para as do Vale da Morte da Califórnia, em questão de horas.

Desta forma, a câmara permite testar o desempenho dos motores e simular a condução, assistida por robôs, em condições extremas. Com estas simulações, pode-se analisar como os veículos com diferentes motorizações respondem a estas condições, de forma a garantir o desempenho dos carros que eventualmente chegarão aos clientes.

O investimento foi feito ao longo dos últimos 5 anos e resultou num centro com capacidade para realizar 14.300 testes de motores em cada ano, desde uma fase inicial do seu desenvolvimento, até aos testes que serão necessários para a sua homologação posterior. Estas instalações incluem uma câmara climática, capaz de simular condições de condução extremas, entre -40 e +65 graus de temperatura e até 5.000 metros de altura, e uma torre automatizada com capacidade para 27 veículos, que os mantém a uma temperatura estável de 23 graus para garantir que estão em ótimo estado para os testar.

Neste Centro de Desenvolvimento de Motores, localizado no Centro Técnico, 200 pessoas trabalham divididas em 3 turnos, 24 horas por dia, 6 dias por semana. Realizam testes que permitem validar novos projetos de motorização para diferentes marcas do Grupo Volkswagen.