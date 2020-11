Estafetas da Amazon roubam as PlayStation 5 e um foi apanhado em vídeo

Bem sabemos que dentro do mundo da tecnologia há verdadeiros produtos alvo do desejo e cobiça dos utilizadores. Um exemplo claro disso é a recém-lançada PlayStation 5 da Sony.

Agora alguns relatos dão conta de que há estafetas da Amazon a roubar exemplares da PS5 que deveriam entregar aos compradores. Mas um desses larápios foi mesmo captado num vídeo que depois foi divulgado na Internet.

O mundo da tecnologia já nos habituou a diversas notícias e acontecimentos verdadeiramente insólitos. Mas quando pensamos que já vimos de tudo, eis que uma nova história surge para nos impressionar ainda mais. E é então sobre uma dessas situações caricatas de que vamos falar agora.

Alguns estafetas da Amazon estão a roubar a PlayStation 5

Claro que compreendemos que a PlayStation 5 é um produto muito desejado, especialmente pelos gamers. E por vezes isso pode levar as pessoas a fazer autênticos atos de loucura. Foi o que aconteceu recentemente com alguns estafetas de entregas da Amazon.

De acordo com os relatos, primeiro foi um funcionário da empresa que substituiu o conteúdo da caixa da PlayStation 5 por produtos como alimentos para animais de estimação e aspiradores do pó.

Roubo da PS5 foi captado em vídeo

E mais recentemente um outro estafeta tentou fugiu com a PS5 no Reino Unido. No entanto foi flagrado por uma câmara CCTV cuja filmagem foi depois partilhada na rede social Twitter pelo utilizador Richard Walker (@dickidub). O vídeo mostra o estafeta a registar a encomenda no scanner e a colocá-la de volta na carrinha.

Segundo as informações, a filha de Walker confrontou o responsável local da Amazon com as imagens obtidas, uma vez que a PS5 seria prenda de aniversário para o filho que fez 16 anos no dia de lançamento da consola.

Amazon já terá despedido este funcionário e, provavelmente, por justa causa. No entanto não foi possível recuperar a PlayStation 5. Para compensar o cliente, a empresa de entregas ofereceu-lhe um vale de 50 libras (~56 euros) o que está extremamente longe do valor da PS5.

Segundo as declarações da Amazon ao “Oxford Mail“:

Temos padrões muito elevados para os prestadores de serviços de entrega e na forma como estes fornecem os serviços aos clientes. Este funcionário de entregas não nos representará mais.

Deve ser realmente uma sensação de frustração e angústia quando um equipamento, que foi caro e pelo qual tanto aguardamos, nunca chega às nossas mãos.