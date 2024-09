Sabe o que significa a numeração E que aparece em algumas estradas?

Embora procure ser intuitiva, a informação que consta nos sinais de trânsito nem sempre é clara para os condutores. Por exemplo, faz ideia de que numeração verde é aquela que acompanha a das estradas nacionais, começada por E, como E80? Vamos explicar-lhe o que significa a numeração E!

Nos sinais de trânsito, consta a tipologia da estrada em que estamos a circular, informando-nos se se trata de uma Estrada Nacional (N), uma Estrada Regional (ER), Autoestrada (A), um Itinerário Principal (IP), Itinerário Complementar (IC), entre outras. A lista é vasta.

De entre as várias nomenclaturas, já se deve ter cruzado com a numeração E, pintada de verde. Estas estradas, como a E80, são simplesmente Estradas Europeias, que pertencem à chamada International E-road network.

Entenda o que significa a numeração E

O Acordo Europeu sobre as Principais Artérias de Tráfego Internacional (AGR), celebrado em Genebra em 15 de novembro de 1975, definiu que esta rede rodoviária europeia é da responsabilidade da Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas (UNECE).

A rede de estradas europeia é numerada de E1 - que começa em Belfast e termina em Sevilha, passando por Portugal - para cima, e as suas estradas atravessam fronteiras nacionais. Abrange toda a Europa, mas, também, países da Ásia Central, como o Quirguistão, uma vez que são membros da UNECE.

A E80, por exemplo, também conhecida como Trans-European Motorway (TEM), estende-se de Lisboa, em Portugal, até Gürbulak, na Turquia, na fronteira com o Irão. A estrada liga 10 países e tem uma extensão de aproximadamente 6102 quilómetros. Na sua extremidade leste, junta-se à Estrada Asiática AH1, que continua até Tóquio, no Japão.

Na maioria dos países, as estradas têm a designação europeia (E) a par das designações nacionais, como acontece em Portugal. Contudo, noutros, como a Bélgica, Noruega e Suécia, há estradas que apenas têm a designação europeia (E18 e E6).

No caso do Reino Unido, Albânia e a parte asiática da Rússia, apenas são utilizadas as designações das estradas nacionais, não sendo mostradas as numerações europeias.

Curiosamente, a Dinamarca só utiliza as designações europeias na sinalização, tendo nomes formais pelos quais as autoestradas são referidas, por exemplo, em notícias e previsões meteorológicas.

Na Ásia, Turquia e Rússia as designações europeias são apresentadas na sinalética, contrariando o normal para os países asiáticos.