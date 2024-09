iServices abriu uma nova loja e apresentou novos produtos

No passado 25 de setembro, a iServices abriu uma nova loja na Rua Garret, exclusivamente dedicada à marca própria, iS, e à tarde festejou o crescimento da mesma num evento no Rossio Gastrobar, também no centro de Lisboa.

A iServices viveu um dia histórico, 25 de setembro de 2024, quando, pela manhã, abriu a sua primeira loja exclusiva da marca iS, na emblemática Rua Garret, em pleno Chiado, Lisboa. Esta loja traz uma nova dimensão à experiência dos consumidores da iS, oferecendo um balcão especial onde é possível personalizar capas de telemóveis na hora, além de contar com uma vasta gama de acessórios e gadgets tecnológicos.

Bruno Borges, CEO da iServices, comenta:

A inauguração da nossa primeira loja iS na Rua Garret marca um novo capítulo para a iServices e reforça o nosso compromisso em proporcionar inovação e personalização aos nossos clientes. Localizada no coração de Lisboa, numa zona emblemática e turística, esta loja oferece uma experiência tecnológica e acessível a todos os que nos visitam, quer sejam lisboetas ou turistas.

Para continuar a celebração, a iServices realizou também um evento exclusivo no Roof Top GastroBar, em Lisboa, ao final do dia. Com um olhar atento ao futuro, o evento destacou os mais recentes lançamentos da marca e a sua expansão no mercado nacional e internacional. Clientes, colaboradores e parceiros foram recebidos num cocktail ao final do dia, para brindarem ao crescimento acelerado da iS.

No Rossio Gastrobar, com uma vista deslumbrante sobre a Praça do Rossio, o Castelo de São Jorge e o rio Tejo, a inovação tecnológica encontrou-se com o charme descontraído de um espaço icónico. A marca iS, já reconhecida pela qualidade e inovação dos seus acessórios e gadgets, reafirma o seu papel de destaque no cenário tecnológico.

Novos Lançamentos da iS: Gadgets que Redefinem a Experiência Tecnológica

Durante o evento, a iServices apresentou os mais recentes gadgets e acessórios da marca iS, que prometem redefinir a experiência tecnológica dos seus utilizadores. Entre os produtos destacados estão:

Smartwatch iS – O relógio inteligente que oferece funcionalidades avançadas de monitorização de saúde e fitness, com um design elegante e versátil, ideal para o dia a dia.

Selfie Stick e Selfie Tripod – Pensados para os amantes de fotografia e vídeo, estes acessórios proporcionam capturas perfeitas com facilidade, graças ao seu design extensível, controlo remoto via Bluetooth e encaixe com tecnologia magsafe. O Selfie Stick é extensível até 1 metro e o Tripod até 1,30 metros.

Ring Light Magnético – Com brilho ajustável e diferentes temperaturas de cor, esta ring light compacta, dobrável e magsafe é ideal para criar conteúdo em qualquer lugar, garantindo sempre a iluminação perfeita.

Microfone de Lapela Wireless – Projetados a pensar em podcasts, entrevistas e até mesmo eventos ao vivo, estes microfones garantem uma qualidade de áudio superior com conectividade wireless. É possível gravar em qualquer ambiente, pois têm uma mola que permite a liberdade de movimentos e pára-ventos para um som mais claro.

Com estes lançamentos, a iS reforça o seu compromisso em oferecer produtos inovadores e de alta qualidade, atendendo às necessidades de um público cada vez mais exigente e tecnológico.