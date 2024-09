PC e Consolas preparam-se para receber Freedom Wars

Lembram-se de Freedom Wars, para a Playstation Vita? Pois bem, foi anunciado pela Bandai Namco que irá ser lançado para PC e consola: Freedom Wars Remastered.

Freedom Wars é um RPG de ação desenvolvido pelos estúdios nipónicos Dimps (localizados em Osaka) e publicado pela Sony Computer Entertainment para a PlayStation Vita.

O jogo futurista e negro, que apresenta uma perspectiva de ação na 3ª pessoa, foi na altura um dos títulos de maior sucesso da "pequena" consola e prepara-se agora para se lançar nos PCs e nas consolas mais poderosas.

Num futuro distante, a humanidade está em luta para sobreviver. A poluição devastou o planeta, e os restos da humanidade estão divididos entre prisões do tamanho de cidades chamadas Panopticons. Os recursos são tão escassos que viver, é um crime e os nascidos recebem imediatamente um milhão de anos de prisão. Apelidados de "pecadores", a única opção além de esperar a morte na prisão é lutar pela liberdade com aliados por recursos, resgatar cidadãos do sequestro por inimigos rivais ou empunhar armas contra outros pecadores inimigos.

Freedom Wars Remastered traz melhorias como resolução 4K, texturas atualizadas e desempenho de 60fps no PlayStation e PC, um sistema de criação de armas melhorado e outras atualizações de jogabilidade, além de adicionar configurações de dificuldade.

Numa jogabilidade que se mantém fiel ao original, os jogadores terão de se aventurar em combate para sobreviver. Felizmente, têm ao seu dispor armas Thorn (Espinho) para ajudar a atravessar este mundo claustrofóbico e subjugar os inimigos.

Os espinhos (Thorns) permitem um movimento tridimensional fluido, saltam e agarram-se ao terreno. Os jogadores podem escolher armas com habilidades únicas para montar armadilhas, fornecer cura ou aumentar a defesa. Os espinhos também podem subjugar inimigos, até mesmo cortar membros para obter recursos adicionais. À medida que os jogadores tentam reduzir a sua pena de prisão, materiais roubados ou retirados de inimigos caídos no campo de batalha podem ser usados para atualizar armas.

Por sua vez, as Panopticon acabam por se revelar como entidades importantes dentro do jogo, e moldando o nosso destino. Os jogadores irão navegar pelo ambiente prisional e usar os Entitlement Points conquistados com o voluntariado em combate para reivindicar novos direitos dos seus guardas, como a capacidade de correr por cinco segundos ou reclinar enquanto estão sentados.

Os guardas são acessórios Android totalmente personalizáveis que podem até mesmo acompanhar os jogadores na batalha sob o seu olhar sempre atentos. A comunidade de prisioneiros do Panopticon será crucial para a sobrevivência... as missões suportam até 4 pecadores ou NPCs controlados por IA ou com outros jogadores em co-op online. Juntam-se para assumir missões de combate mais difíceis e, gradualmente, reduzir os milhões de anos de reclusão numa luta de vida ou morte pela liberdade.

Freedom Wars remasterizado será lançado para PC e Consolas, em janeiro de 2025.