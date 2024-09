A HP também já aderiu à IA e quer resolver todos os problemas de impressão do seu PC

Cada vez mais presente, a IA tomou conta do nosso dia a dia e oferece potencialidades nunca vistas. Esta tem conquistado o seu espaço e assumido uma posição de destaque onde não era esperada. Agora, a conhecida IA chegou às impressões pelas mãos da HP, procurando acabar de vez com todos os problemas e complicações de algo que devia ser simples.

A HP anunciou o HP Print AI, revelado como “a primeira experiência de impressão inteligente do setor”. Além de incluir a nova tecnologia que todos querem ter presente (AI), este software procura “simplificar e melhorar a impressão desde a configuração até ao suporte”. Existem aqui várias ferramentas, mas o mais interessante é o chamado Perfect Output.

Na verdade, isto poderá resolver o problema de impressão de páginas web, que normalmente produz algo um pouco acima do lixo absoluto. A empresa afirma que os algoritmos incorporados reduzirão este espaço em branco desnecessário e eliminarão os anúncios.

O tamanho da imagem também será otimizado, pelo que a impressão de um website deve parecer tão boa como algo proveniente de um processador de texto. A HP diz que tudo “caberá perfeitamente na página pela primeira vez”. O Perfect Output não é apenas para sites, pois a empresa diz que também simplificará o trabalho com folhas de cálculo.

Esta funcionalidade começa a ser implementada agora, mas apenas para clientes selecionados para a versão beta. A HP revelou que o Perfect Output funcionará com qualquer uma das impressoras da marca, desde que o controlador correto esteja instalado e ligado a uma máquina com Windows 10 ou Windows 11. Com o feedback dos clientes, este deverá ser revelado num lançamento mais amplo.

anterior próxima

O HP Print AI também utilizará inteligência artificial para personalizar o suporte para cada utilizador, com a empresa a afirmar que a sua “tecnologia inteligente antecipa” as necessidades dos consumidores. A HP diz que isto será especialmente útil quando se trata de configuração e para lembrar as preferências do utilizador.

Existe também um chatbot que permite consultas baseadas na linguagem, que funciona a partir de um LLM proprietário a que a empresa chama “modelo de linguagem de impressão”. Portanto, é tecnicamente um PLM. Por enquanto, estas ferramentas estão ligadas ao software do controlador. A HP diz que terão destaque numa próxima atualização de aplicações agendada para o próximo ano.