Papa tem uma nova máquina, um elétrico da Mercedes-Benz

O Papa Francisco tornou-se oficialmente elétrico, com a Mercedes-Benz a entregar ao Vaticano o primeiro papamóvel movido a bateria de sempre - uma versão reformulada do SUV Classe G, banhada a branco e com ajustes especiais para que o público possa acenar à vontade.

Papamóvel amigo do ambiente

Para o primeiro papamóvel totalmente elétrico, o construtor alemão reformulou o seu SUV Classe G, com alterações que incluem a utilização de quatro motores elétricos, um para cada roda, permitindo controlar cuidadosamente o veículo às baixas velocidades. Isto porque o sumo pontífice desloca-se lentamente quando faz aparições públicas.

Há também uma área de assento ao ar livre com um banco confortável, todo branco, ajustável em altura e com rotação de 360 graus, para que o Papa se possa sentar mais alto enquanto acena às multidões.

Uma capota amovível protege o Papa das intempéries, mas, como é interessante neste papamóvel, não vemos quaisquer painéis laterais envidraçados. Claro que, para manter a tradição, o SUV elétrico do Classe G tem um exterior e um interior em branco pérola.

Esta é uma honra especial para a nossa empresa, e gostaria de agradecer a Sua Santidade pela sua confiança. Com este papamóvel, estamos também a enviar um claro apelo à eletromobilidade e à descarbonização. A Mercedes-Benz não representa apenas o especial e o individual - mas também a criação consistente das condições para uma frota de automóveis novos neutros em termos de carbono em 2039.

Disse o CEO do grupo Mercedes-Benz, Ola Källenius, num comunicado.

Mercedes-Benz G 580, um poderoso SUV do Papa Francisco

A Mercedes-Benz tem uma longa história de construção de papamóveis para o Vaticano, tendo o fabricante de automóveis construído cerca de um terço de todas as embarcações de transporte do papa nos últimos 100 anos.

A empresa alemã afirmou que tem vindo a construir a versão elétrica há cerca de um ano. Esta versão, designada por G 580, também vem com uma bateria de 116 kWh, com um tempo de carregamento de 10-80% de apenas 32 minutos - o que deverá dar bastante tempo de viagem a baixas velocidades, e recargas relativamente rápidas não deixarão o papa à espera durante muito tempo.

A Mercedes não é a primeira empresa a tentar eletrificar o carro do Papa. A Fisker, uma empresa de veículos elétricos, já extinta, afirmou que estava a trabalhar numa versão do seu SUV Ocean para o Papa, sem emissões, mas a empresa faliu no início deste ano.

O Vaticano anunciou igualmente que iria proceder à transição gradual dos seus automóveis existentes para automóveis elétricos, de modo a criar uma frota totalmente elétrica até 2030. No mês passado, a VW declarou que seria o parceiro escolhido para avançar com o plano, com o fabricante de automóveis a entregar pouco menos de 40 veículos totalmente elétricos a partir do próximo ano, incluindo o ID.3, o SUV elétrico ID.4 e o ID.5.

O novo papamóvel da Mercedes-Benz poderia ser mais adequado para o caso de utilização em questão - viagens locais curtas e lentas com muitas paragens entre multidões.

O Papa pode desfrutar de uma viagem elétrica silenciosa e sem emissões, e as multidões não terão de se sufocar com os fumos enquanto ele passa. Todos ficam a ganhar.