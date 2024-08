Sabe a diferença de kW, kWh e kWp?

Sim, é verdade que cada vez o assunto está mais em voga e ainda bem que há mais interesse nos sistemas fotovoltaicos. Contudo, quando se fala em adquirir esta tecnologia, surgem muitas dúvidas sobre qual a diferença entre kW, kWh e kWp. São medidas comummente usadas no setor de energia solar.

É essencial que entenda de uma vez por todas o que eles significam, assim conseguirá compreender algumas características do seu sistema, como energia, potência e eficiência.

Mas então, sabe qual a diferença entre kW, kWh e kWp?

O que é Potência e Energia?

Com o mundo a evoluir para tecnologias mais dependentes da energia solar, os termos também vão sendo cada vez mais usuais. Nesse sentido, é importante entendermos, por exemplo, a diferença entre kWh, kWp e kW, alguns conceitos devem ficar bem esclarecidos.

A Potência é uma grandeza que indica a quantidade de energia que é transformada por unidade de tempo. Ou seja, é a rapidez com que o trabalho é executado.

Essa potência é dada por W/t, onde o W é o trabalho realizado e o t é o tempo em que esse trabalho é realizado. O trabalho, no caso, é a Energia que é consumida ao longo de um percurso.

O que é kW?

A sigla kW, ou kilowatt, é provavelmente a mais conhecida e equivale a 1000 watts. Assim, é possível medir a potência de forma padronizada. Se um sistema solar produz 8 kW, por exemplo, significa que ele produz 8000 W.

Usar o watt também é uma forma de verificar se determinado equipamento tem maior capacidade que outro. Esta informação é importante na hora de adquirir peças que sejam compatíveis para montar kits de energia ou fazer instalações.

O que é kWh?

Já o kWh é uma medida relacionada a Energia que é consumida. Digamos que comprou uma Lâmpada fluorescente de 25W e a deixou ligada durante 4 horas em um dia, então o seu consumo equivale a 25W x 4h = 100Wh (Watt-hora) de energia consumida em um dia.

Em geral, as nossas contas de energia, o consumo total no mês é medido em kWh. Como calcular, então, a energia total que aquele aparelho vai consumir em um mês? Basta multiplicar 100Wh x 30 dias = 3000Wh, ou simplesmente, 3kWh.

Sabendo o valor da energia e conhecendo a tarifa que a distribuidora cobra por kWh, consegue projetar quanto vai gastar com este aparelho num mês. Isto permite ao consumidor analisar o seu consumo mensal.

O que significa, então, o kWp?

Vimos que, em geral, as duas unidades usadas nas nossas contas de energia elétrica são o kW e kWh. Mas quando há um sistema fotovoltaico, o kWp aparece. Então, o que representa esta medida?

O Wp (Watt-pico) é uma unidade de potência que caracteriza os painéis fotovoltaicos. Cada módulo possui uma potência nominal, esta pode variar dependendo das condições em que eles forem submetidos.

Por exemplo, ao meio-dia um painel solar fornecerá uma potência maior do que início da manhã. Todas estas situações são testadas em laboratório quando os módulos são fabricados.

Estas condições foram padronizadas, de modo a desenvolver uma melhor caracterização. Então, entende-ser como potência nominal a energia máxima que o painel solar vai produzir a uma temperatura da célula de 25 °C, espectro de massa de ar 1.5, irradiação solar padronizada de 1000W/m², segundo a Condição Padrão de Teste (STC — Standard Test Conditions).

De forma prática, se cada módulo fotovoltaico operar com 200Wp e o utilizador for instalar 10 módulos, totalizando 2000Wp, ou 2kWp, isso quer dizer que no pico da potência, este painel fotovoltaico, poderá produzir 2kW.

Vale lembrar que não necessariamente, o painel irá ter esta mesma eficiência ao longo do dia, visto que a irradiação varia muito durante o dia.

A partir dessa potência é possível mensurar quanto energia que será produzida pelos painéis durante 1 mês, considerando uma margem de perdas, por conta da variação das condições ao longo do tempo.

Apesar disso, é essencial que entenda estas diferenças, pois ao dimensionar um sistema fotovoltaico, todos estes conceitos são considerados. Antes mesmo de instalar um sistema fotovoltaico, é importante que entenda o seu consumo de energia mensal, para que possa adquirir um sistema que atenda todas as suas necessidades como consumidor de energia elétrica.