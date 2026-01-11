Mercedes-Benz e Hellgeth reinventam o Unimog com o TenereX, um overlander de luxo extremo
Mercedes-Benz, através da sua divisão Special Trucks, em conjunto com a preparadora alemã Hellgeth Engineering, está a levar o icónico Unimog a territórios inimagináveis para um veículo off-road. O resultado é o TenereX, uma interpretação radical do lendário todo-terreno pensado para aventuras longe de qualquer estrada e com capacidades de vida autónoma.
Um Unimog preparado para todas as aventuras
O TenereX nasce sobre o chassi do Unimog U 4023, reconhecido mundialmente pela sua robustez e versatilidade.
Este veículo híbrido entre camião e casa móvel pesa até 7,5 toneladas e foi concebido para enfrentar terrenos extremos, com uma engenharia que privilegia a tração integral selecionável, bloqueios de diferenciais longitudinais e transversais, e uma enorme altura ao solo com capacidade de atravessar água até 1,2 m de profundidade.
A motorização base é um motor de quatro cilindros com 231 cv, mas existe também opção com um seis cilindros OM 936 de 300 cv, que oferece potência extra para ultrapassar obstáculos complicados.
As suspensões foram prolongadas e reforçadas, e o sistema de controlo da pressão dos pneus permite ajustamentos em movimento para adaptar-se rapidamente ao tipo de terreno.
Conforto e autonomia para viver na natureza
Ao contrário de muitas construções extremas focadas apenas na capacidade off-road, o TenereX integra um módulo de vida desenhado para permanecer no meio da natureza durante longos períodos.
O interior, configurado de fábrica, inclui uma cama dupla, dinete, cozinha equipada e casa de banho húmida.
O objetivo é oferecer um espaço funcional para dois ou mais ocupantes que não abdique de conforto, mesmo em ambientes hostis.
O veículo pode ser complementado com sistemas off-grid como geradores, painéis solares, baterias de grande capacidade e tanques de água melhorados, reforçando a capacidade de independência total.
A utilização de materiais como plásticos reforçados com fibra e alumínio mantém o peso sob controlo, sem comprometer a resistência.
Considerações finais e mercado
O TenereX representa o pináculo de um Unimog adaptado ao estilo de vida overlander de luxo, oferecendo capacidades off-road brutais com uma casa móvel integrada.
Os preços deste gigante, produzido na Alemanha, podem ultrapassar os 200.000 euros, dependendo das opções escolhidas.
Este projeto mostra como a engenharia tradicional de utilitários pesados pode ser reinterpretada para servir um nicho exigente de entusiastas que procuram autonomia, conforto e capacidade em igual medida.