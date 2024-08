Google melhora acessibilidade do Android com 4 novidades baseadas em IA

Depois de tudo o que foi apresentado esta semana no evento Made by Google 2024, a gigante das pesquisa traz mais novidades. Quer focar-se nas atualizações que os telefones Android vão receber em breve, com novidades para melhorar a acessibilidade. Vamos conhecer estas 4 melhorias.

A Google sempre teve muita consciência de que os seus dispositivos também podem ser perfeitamente utilizados por pessoas com algumas limitações ou deficiências, pelo que acaba de lançar 4 novas funções de acessibilidade alimentadas por IA.

Dicas para tirar a fotografia perfeita

A partir de agora, as pessoas com problemas de visão podem utilizar o Guided Frame para captar selfies perfeitas com muito mais facilidade. Ao tirar uma fotografia, esta funcionalidade fornecerá instruções de voz para colocar o rosto no enquadramento - um círculo - e a posicionar a câmara do telefone no ângulo correto. Além disso, permitirá saber se existe pouca iluminação no local da fotografia e é capaz de reconhecer objetos, filtrar por rostos em fotos de grupo e focar motivos em cenas complexas.

Esta função pode ser ativada diretamente nas definições da câmara, que até agora só estava acessível no TalkBack, o leitor de ecrã do Android. O Guided Frame está agora disponível no Pixel 6 e nos modelos posteriores de telefone da Google, incluindo os modelos dobráveis.

A informação ao alcance da Lupa

A Google acaba de melhorar a aplicação Magnifier, disponível na câmara a partir do Pixel 5, uma ferramenta útil para utilizadores com baixa visão. Com ela pode ampliar pequenos textos, ver pormenores de objetos e ampliar textos que estão distantes. Além disso, ajusta automaticamente o brilho e aplica efeitos visuais sempre que for necessário para tornar o texto mais visível.

A nova atualização permite utilizar um formato imagem em imagem para ver tanto o ambiente do que está a olhar como os detalhes do que procura. Embora, sem dúvida, o mais interessante seja a possibilidade de pesquisar palavras específicas no ambiente.

Novo modo Live Transcribe para telefones dobráveis

Viajar para outro país e não conhecer bem a língua pode criar uma má experiência. O modo Live Transcribe já funciona no Android há algum tempo, oferecendo transcrições em tempo real e salvando-nos daquelas situações incómodas em que não se sabe o que dizem.

Agora os utilizadores de telefones dobráveis, incluindo o novo Pixel 9 Pro Fold, poderão desfrutar do novo modo de ecrã duplo. Isto permite desdobrar o telemóvel e colocá-lo em posição de mesa para ter uma melhor visibilidade das transcrições, facilitando o acompanhamento da conversa pelas pessoas que rodeiam.

Legenda e transcrição ao vivo com mais idiomas e offline

Uma das melhores características do YouTube é a geração de legendas automaticamente. A Google traz isso para o tempo real em qualquer conteúdo que esteja no Android. O Live Caption já existe há algum tempo, mas está agora a expandir a sua disponibilidade com sete novos idiomas: coreano, polaco, português, russo, chinês, turco e vietnamita.

Além disso, a Google trabalha para disponibilizar estes idiomas também no smartphone para o Live Transcribe. Mas não é tudo, porque esta atualização vai permitir-lhe utilizar o Live Transcribe em até 15 idiomas sem dados móveis ou WiFi.