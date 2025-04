Quer um Renault 5 Turbo 3E? As reservas estão abertas

A partir de hoje, está disponível um sistema de reservas específico, que permite aos clientes efetuar uma encomenda segura de um dos 1980 exemplares numerados. O Renault 5 Turbo 3E fará a sua estreia numa data posterior, com um preço de lançamento provisório e recomendado, de 155.000 euros.

Após a revelação e o anúncio oficial do renascimento a 17 de março, a Renault abre as reservas para o "mini-supercarro" Renault 5 Turbo 3E, uma renovação moderna e elétrica dos lendários Renault 5 Turbo e Turbo 2 dos anos 80.

A partir de hoje, 22 de abril, os clientes que desejem encomendar, com segurança, um dos 1980 exemplares numerados do Renault 5 Turbo 3E podem preencher o formulário na página dedicada no site da Renault.

Um automóvel excecional exige um plano de marketing excecional

Os interessados selecionarão um concessionário que os contactará para marcar uma reunião no showroom. Neste local, assinarão um formulário de reserva e efetuarão um pagamento de 50.000 euros.

A partir daí, o cliente terá prioridade quando o Renault 5 Turbo 3E estiver disponível para compra, podendo escolher o número do seu futuro automóvel, se assim o desejar (opção de pagamento).

Em conformidade com o princípio do financiamento antecipado, todos os concessionários que reservem um automóvel - na sua qualidade de parceiros-chave - contribuirão para o seu pré-financiamento, tal como os clientes.

Este esforço coletivo contribuirá, segundo a marca, para financiar o desenvolvimento do Renault 5 Turbo 3E.

Criar um automóvel único

A fase seguinte terá início no princípio de 2026, quando os clientes forem contactados pelo seu concessionário para especificar as suas escolhas de personalização.

Além das cores históricas do Renault 5 Turbo e do Turbo 2, como o Vermelho Grenade dos modelos de produção ou o preto, amarelo e branco do Renault 5 Turbo vencedor do Rali Tour de Corse de 1982, os clientes poderão escolher entre uma gama de novas opções "gentleman driver".

Terão ainda a oportunidade de se encontrar com os designers da Renault para criar a sua própria decoração exterior e interior, selecionando as cores e os materiais de uma vasta gama de elementos: bancos, painéis das portas, tablier, etc.

Desta forma, cada cliente criará um automóvel verdadeiramente único.

Por fim, no primeiro semestre de 2027, os clientes poderão finalizar a configuração e encomendar o seu automóvel ao concessionário.

O montante pago pela reserva será deduzido do montante total a pagar, em função da configuração selecionada. Os primeiros automóveis configurados e encomendados serão entregues em 2027 (sob reserva de homologação).

Motores de 540 cv nas rodas

Construído sobre uma plataforma de alumínio concebida à medida do seu desempenho e das suas ambições, o Renault 5 Turbo 3E é um automóvel de dimensões espetaculares: 4,08 m de comprimento, 2,03 m de largura e 1,38 m de altura.

Combinando a largura de um supercarro com o comprimento de um automóvel citadino e um nível de desempenho impressionante, pode afirmar-se como criador de uma nova classe de automóveis: os "mini-supercarros".

O Renault 5 Turbo 3E está equipado com dois inovadores motores nas rodas traseiras, o que faz dele um automóvel de tração traseira.

Com uma potência equivalente a 540 cv, dispõe de um binário de 4800 nm, disponível ainda mais rapidamente do que com um motor elétrico convencional. Além disso, a sua superestrutura totalmente em carbono permite que pese menos de 1450 kg e acelere de 0-100 km/h em menos de 3,5 segundos.

Mais do que uma bateria de 70 kWh e um carregador de corrente contínua a bordo capaz de suportar até 350 kW com a sua arquitetura de 800 volts, este Renault carrega de 15 a 80% em apenas 15 minutos. A autonomia WLTP de série será superior a 400 km.

Fruto da vasta experiência do Grupo Renault, o Renault 5 Turbo 3E é o automóvel de estrada mais potente de sempre da marca, com os mais elevados níveis de desempenho.

Desenvolvido pela Alpine, será montado na fábrica Jean Rédélé Alpine, em Dieppe. A Ampere contribuiu, também, com a sua experiência em software e arquitetura eletrónica, e a Mobilize forneceu serviços para facilitar a utilização de automóveis elétricos: função Plug & Charge e carregamento bidirecional (V2L e V2G, que não está disponível em todos os países).

Após a fase de reserva, o Renault 5 Turbo 3E será exposto nas recém-inauguradas lojas RNLT de Paris, Bruxelas, Roterdão, Berlim, Milão, Madrid, Londres e Riade, permitindo aos potenciais clientes e ao público, em geral, uma primeira aproximação.

Em seguida, será exposto no Festival de Velocidade de Goodwood, de 10 a 13 de julho de 2025.