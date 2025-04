Anunciado Star Wars Zero Company

O universo Star Wars continua a ser um dos mais ricos e profícuos, tanto no cinema, literatura ou nos videojogos. A comprovar isso surge a noticia recente do desenvolvimento de Star Wars Zero Company.

A Electronic Arts revelou recentemente o desenvolvimento de Star Wars Zero Company, o próximo titulo que emerge do rico universo Star Wars.

Com lançamento previsto para o próximo ano (2026), o jogo encontra-se em desenvolvimento para Playstation 5, Xbox Series X e PC e convida os jogadores a comandar um esquadrão de elite na época das Clone Wars, e apresenta uma jogabilidade tática por turnos para um jogador.

Star Wars Zero Company encontra-se em desenvolvimento pela equipa de desenvolvimento Bit Reactor, em colaboração com a Respawn Entertainment e a Lucasfilm Games.

Como anunciado, o jogo decorre no inicio das Guerras dos Clones (Clone Wars), e os jogadores assumirão o papel de Hawks, um ex-oficial da República que lidera a Zero Company, que é um grupo pouco convencional de mercenários, provenientes de toda a galáxia.

Hawks e a Zero Company são recrutados para uma operação que os coloca perante uma ameaça emergente que consumirá a galáxia se não for controlada. Para ter sucesso, Hawks irá comandar uma equipa de aliados que terão de pôr de lado as suas diferenças para ultrapassar situações quase impossíveis.

Estão lançados os dados para mais um titulo com a cbancela Star Wars que aborda uma jogabilidade menos massificada pelos jogos anteriores deste universo. Para os amantes de títulos táticos por turnos, e que tenham um certo gosto por Star Wars, bem que poderá vir a tornar-se num jogo imperativo.

E este jogo pode bem vir a ganhar com a ausência de novidades de outros quadrantes, relacionados com outros desenvolvimentos. Por exemplo, a ausência de novidades da Firaxis sobre um potencial novo XCOM, poderá abrir portas para Zero Company.

Foi ainda revelado que Zero Company vai ter uma forte componente de personalização. Segundo o que a Electronic Arts revelou, será possível criar e personalizar o nosso próprio esquadrão de operacionais e embarcar em operações táticas juntamente com uma equipa de novas personagens de Star Wars.

No espaço temporal entre missões, os jogadores podem desenvolver as suas bases de operações e recolher informação através de uma rede de informadores.

"Na Lucasfilm Games, somos grandes fãs de videojogos táticos, e há muito tempo que queríamos criar um videojogo como este", afirmou Douglas Reilly, Diretor-Geral e Vice-Presidente da Lucasfilm Games. "Os melhores videojogos táticos assentam na importância de fazer escolhas significativas, e estamos confiantes de que escolhemos a equipa certa na Bit Reactor para produzir um videojogo convincente e inovador que é fiel ao universo de Star Wars."

Star Wars Zero Company será lançado para Playstation 5, Xbox Series X e PC em 2026. Até lá... resta-nos esperar e que a Força esteja conosco!