Rede de carregamento rápido da Tesla está a crescer! Europa já tem 1.000 estações

Pelo mundo, a Tesla deverá ter mais de 5.000 estações de carregamento rápido com a sua assinatura, a conhecida rede de Superchargers. Dessas, 1.000 já cantam na Europa, e 2.000, na América do Norte.

De acordo com o InsideEVs, não é certo quantas estações de carregamento rápido a Tesla estará a operar, na China. No entanto, a fonte recorda que, no final de 2022, eram mais de 1.500 estações e cerca de 10.000 pontos de carga. Portanto, eventualmente, será atingido o marco americano.

Além das estações, a fabricante assegura também pontos individuais. No dia 9 de abril, globalmente, contava com 45.000 pontos de carga. Em breve, devemos ver esse número aumentar para 50.000.

Segundo a Tesla, mensalmente, na América, a rede de Superchergers está a distribuir energia suficiente para muitos milhões de quilómetros de condução.

Para já, esta é a quantidade de estações de carregamento rápido que a Tesla opera, pelo mundo:

Europa: 1,000+ em 16 de junho de 2023, 2023

América do Norte: 2,000 em 3 de junho de 2023

Global: 5,000+ em 1 de maio de 2023

Recorde-se que, conforme já vimos, a Ford e a General Motors anunciaram a mudança para o conetor de carregamento NACS (North American Charging Standard) da Tesla, na América do Norte, em breve, por forma a assegurar que os seus clientes têm acesso à rede de Superchargers da Tesla.

Se esta adaptação se expandir, com outras fabricantes a tomarem a mesma decisão, podemos vir a testemunhar um aumento significativo de novas instalações da Tesla.