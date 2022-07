A Tesla tem sido um exemplo para muitas empresas, na forma como tem lidado com os seus problemas nas linhas de produção. Com várias fábricas a produzir a um ritmo elevado, esta marca tem conseguido superar-se.

Os mais recentes números apresentados contrariam este cenário, mas com uma explicação plausível. Ainda assim e do que foi revelado, a produção da Tesla nas Gigafactory voltou a bater todos os recordes no mês de junho.

Novos recordes de produção para a Tesla

A apresentação de resultados da Tesla aconteceu no passado fim de semana. Nesse momento ficou claro que o segundo trimestre de 2022 não foi positivo para a marca, com vários problemas na produção a afetar os resultados da marca e interrompendo um ciclo único de crescimento.

Ainda assim e numa simples nota nessa apresentação, a Tesla revelou algo que acabou por ficar esquecido. O mês de junho acabou por ver chegar mais um recorde. Durante o último mês do segundo trimestre de 2022 foram batidos os recordes de produção de novos carros elétricos.

Não foram revelados dados concretos de produção de novos veículos, apesar deste momento único para a marca. Ainda assim, e segundo algumas estimativas, a Tesla terá produzido mais de 120 mil carros elétricos nas suas várias Gigafactory.

As Gigafatory voltam ao seu ritmo natural

Caso a Tesla consiga manter e até aumentar essa taxa de produção, a marca voltará ao seu ritmo normal. Isso implica investimentos maciços em linhas de produção na Gigafactory Berlin, Texas e Shanghai, o que preparará a marca para um impressionante terceiro semestre de 2022.

Com todos os problemas conhecidos, as agências reduzem as estimativas de entregas da Tesla para o ano inteiro de 2022. A Goldman Sachs aponta agora para 1.401 milhões de unidades, o que ainda está muito próximo da diretriz aproximada da marca para um aumento aproximado de 50% ano a ano.

Não se esperam mais problemas como os que afetaram recentemente algumas das suas Gigafactory, o que abre caminho para um trimestre novamente de crescimento. A Tesla deverá assim recuperar o seu ritmo e voltar a crescer, continuando a bater alguns dos gigantes desta industria.