Até agora a Tesla tem sido um exemplo claro para as restantes empresas ao longo de todo o período de confinamento e de problemas associados ao COVID-19. Nem sempre as suas medidas foram encaradas como as mais corretas, mas a verdade é que têm funcionado.

Depois de uma série de trimestres únicos de sucesso, a Tesla tem agora um novo resultado. Está abaixo do esperado e mostra que a empresa tem estado novamente exposta a problemas associados à COVID-19 e a todas as falhas na cadeia de distribuição.

Foram vários os trimestres em que a Tesla acumulou resultados que excediam as expetativas dos investidores e até do próprio mercado. Tanto ao nível da produção como das entregas, esta empresa revelou uma capacidade única e cresceu de forma constante.

Infelizmente, e associado ao 2.º trimestre de 2022, os resultados mudaram, contrariando os valores dos períodos anteriores. Para este trimestre, a Tesla anunciou que produziu 258.580 carros, representando uma quebra de 15% face ao trimestre anterior.

Como resultado, a Tesla também entregou menos carros elétricos nos últimos três meses do que no início do ano. As entregas caíram quase 18% entre o primeiro e o segundo trimestre de 2022, para 254.695 veículos. Estes valores marcam a primeira vez em dois anos que as entregas da Tesla caem trimestre a trimestre.

A Tesla revelou que os Model 3 e Model Y representaram 238.533 das entregas, enquanto 16.162 foram para os Model S e Model X. Já no campo da produção, a Tesla tem no seu relatório que foram montados 242.169 Model 3 e Model Y e 16.411 Model S e Model X.

Apesar de serem menos positivos, estes resultados foram conseguidos num cenário de muitas limitações. Surgiram sob desafios contínuos da cadeia de suprimentos e dos bloqueios das fábricas fora do controlo da Tesla. Junho de 2022 foi o mês de maior produção de veículos na história da marca.

Agora que as Gigafactory de Xangai e Berlim voltam aos seus ritmos de produção normais, espera-se que os níveis de produção voltem a crescer. Isso levará a que a Tesla consiga reestabelecer os seus ritmos de vendas e assim voltar a ter trimestres de crescimento elevado.