Precisa de abastecer? Veja os preços dos combustíveis da próxima semana

Os preços dos combustíveis aumentaram significativamente após o início da guerra e desde então tem sido uma montanha russa. Apesar disso, os preços estão agora mais baixos que no início do conflito e na próxima semana haverá nova baixa.

Assim, se precisar de abastecer, espere. A tendência de descida mantém-se no gasóleo e na gasolina.

Gasóleo a descer há sete semanas consecutivas e gasolina há um mês

Gasolina e gasóleo ficam mais baratos a partir de segunda-feira. Fonte do setor indica que a primeira previsão aponta para uma queda, por litro, no gasóleo.

Depois de uma descida na semana passada, esta semana a previsão seria para uma subida que podia ir até sete cêntimos. No entanto ao dia de hoje a previsão é agora mais baixa, podendo ir até aos três cêntimos no gasóleo.

No caso da gasolina a descida será mais modesta e deverá ficar por volta de um cêntimo, ainda que a meio da semana a previsão apontava para uma descida mais forte.

As últimas semanas têm sido de recuo no preço dos combustíveis, com gasolina e gasóleo a serem vendidos a valores pré-guerra da Ucrânia.

Desde o final de outubro, o diesel já baixou 35 cêntimos e a gasolina 25 cêntimos.