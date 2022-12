Preços das gráficas Nvidia GeForce RTX 30 usadas aumentam até 200%

Praticamente todos os dias temos assistido a uma rol de notícias completamente insanas no que respeita ao mercado das placas gráficas. As consequências da pandemia da COVID-19, a escassez de chips, a mineração de criptomoedas, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a inflação e muitos outros problemas são os principais fatores para este cenário.

E desengane-se quem acha que o pior já passou, pois segundo as informações mais recentes, os preços das placas gráficas usadas GeForce RTX 30 da Nvidia aumentaram em até 200%.

GPUs RTX 30 usadas estão 200% mais caras

Segundo as mais recentes informações vindas do mercado das placas gráficas, as GeForce RTX 30 em segunda mão estão a disparar para valores completamente megalómanos.

Quase parece que voltou a fase mais alta da mineração das criptomoedas, mas esta é uma atividade que já não precisa de placas gráficas. Portanto, a consequência desta situação foi uma enorme quantidade de placas gráficas usadas para serem vendidas em segunda mão. E tal como já aqui falámos, muitos mineradores do Vietname acabaram mesmo por vender estas GPUs na rua.

No início, as pessoas conseguiam comprar modelos da linha de gráficas Nvidia RTX 30 por valores extremamente baixos. Mas com os preços loucos a que os chips da nova gama GeForce RTX 40 se encontram à venda, muitos consumidores recorrem aos modelos da geração anterior. E, assim, já se encontram muitas gráficas desta linha da Nvidia com um aumento de preço a rondar os 200%.

Segundo os detalhes, as lojas começaram a devolver as unidades que não conseguem vender, tendo estas sido aceites às fabricantes. Mas os modelos que ficaram em stock estão a ser vendidos a preços completamente insanos.

O canal espanhol El Chapuzas Informatico mostra alguns exemplos desse aumento de preço, onde a GeForce RTX 3080 Ti pode chegar aos 839 euros e a RTX 3060 Ti aos 440 euros. E em Portugal o cenário é idêntico. Mas o canal revela ainda que no eBay, por exemplo, é difícil encontrar uma RTX 3080 Ti abaixo dos 700 euros e uma RTX 3060 abaixo dos 220 euros.

Também nos EUA estes chips gráficos RTX 30 aumenteram o seu valor em cerca de 200%.