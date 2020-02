Portugal: Tesla “apenas” vendeu 33 carros em janeiro de 2020

Já são conhecidos os dados relativamente à venda de carros em janeiro de 2020. Em dezembro de 2019 foram matriculados pelos representantes legais de marca a operar em Portugal 22.698 veículos automóveis, ou seja, mais 9,8 por cento do que em igual mês do ano anterior.

No entanto, no período de janeiro a dezembro de 2019, foram colocados em circulação 267.828 novos veículos, o que representou um decréscimo homólogo de 2,0 por cento. No segmento dos totalmente elétricos registaram-se grandes mudanças!

De acordo com dados da ACAP – Associação Automóvel de Portugal, a venda de ligeiros elétricos em 2019 foi de 7.096 veículos, dos quais 6.883 de passageiros e 213 de mercadorias. A empresa de Elon Musk foi líder em dezembro, com a venda de 302 veículos batendo a rival Nissan que apenas vendeu 95. De referir que no último mês do ano a Nissan foi também batida pela BMW. Mas em janeiro tudo mudou…

Empresa de Elon Musk “cai” para a oitava posição em janeiro de 2020

Depois dos 302 carros vendidos em dezembro de 2019 (um número muito interessante), a empresa de Elon Musk apenas vendeu 33 carros em janeiro. Segundo a ACAP, a Renault foi a que mais vendeu no arranque do ano. Ao todo a Renault vendeu 230 carros totalmente elétricos. Na segunda posição está a Nissan com 205 carros totalmente elétricos vendidos.

Ao todo foram vendidos 878 carros totalmente elétricos.

Apesar dos fracos números em janeiro de 2020, a Tesla mantém-se líder de vendas em Portugal (de janeiro de 2019 a janeiro de 2020). Ao todo, neste período, a Tesla vendeu 2012 carros. A Nissan segue na segunda posição com 1901 carros vendidos. A terceira posição é ocupada pela Renault. A Audi fecha o TOP 10 com apenas 65 veículo totalmente elétricos vendidos.

Será que a Tesla se manterá líder de vendas em fevereiro de 2020?