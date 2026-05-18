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Baterias dos carros híbridos desgastam-se mais rápido que as dos elétricos

· Motores/Energia 10 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Realista says:
    18 de Maio de 2026 às 09:14

    Já não bastava terem de andar a arrastar um motor a combustão para todo o lado, ainda levam com baterias que se degradam com mais facilidade.

    Basicamente é o que tenho dito nos últimos anos:
    – Um carro híbrido tem o melhor dos dois mundos mas também o pior dos dois mundos…

    Responder
    • B@rão Vermelho says:
      18 de Maio de 2026 às 09:40

      Talvez por ter uma bateria de menos capacidade e por isso ser recarregada muitos mais vezes.
      Eu compreendo a necessidade dos Híbridos, mas não me vejo a comprar um, e até tenho um casal amigo que comprou um 3008 Hibrido e estão a gostar bastante, ela como trabalha relativamente perto de casa faz sempre o trajeto em modo elétrico, o problema é em viajem quando acaba a bateria temos de alimentar um motor de grande cilindrada gasolina.

      Responder
    • David Guerreiro says:
      18 de Maio de 2026 às 10:11

      Tem as avarias da combustão e dos elétricos

      Responder
  2. JL says:
    18 de Maio de 2026 às 09:39

    Perfeitamente normal, levam muito mais “porrada”, no entanto são baterias preparadas para cargas/descargas de maior potência, ou seja, são baterias com menos densidade energética.

    Responder
  3. TugAzeiteiro says:
    18 de Maio de 2026 às 09:47

    A questão das baterias dos híbridos degradarem-se mais rápido, tem a ver com o facto de estas não terem um sistema de controlo de temperatura, tal como os carros 100% elétricos têm! Na minha opinião sempre achei os híbridos uma mixelândia, tendo um custo muito superior na aquisição, manutenção e potencialmente no dia-a-dia, dependendo da utilização.

    Responder
    • B@rão Vermelho says:
      18 de Maio de 2026 às 10:53

      Uma duvida legitima, os Híbridos plug In, as manutenções são iguais aos térmicos, ou há uma separação de km feitos entre o motor elétrico e do a combustão?

      Exemplo: carro com 10 mil Km mas apenas 7 mil a combustão, e a revisão ao invés de ser feita aos 10 mil, passa por exemplo aos 13 mil, ou é por tempo independentemente dos Km?

      Responder
  4. Pedro P says:
    18 de Maio de 2026 às 10:09

    94,94% vs 94,27%

    next…

    Responder
  5. Janus says:
    18 de Maio de 2026 às 10:53

    Não sei mas o meu Lexus tem 12 nos e a bateria ainda está confortavelmente nos 74%.
    Testado ainda na semana passada aquando da revisão anual…

    Responder

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