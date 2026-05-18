Baterias dos carros híbridos desgastam-se mais rápido que as dos elétricos

Segundo um estudo, as baterias dos carros híbridos plug-in desgastam-se mais rapidamente do que as dos veículos totalmente elétricos. Dos 2.000 veículos utilizados no estudo, 4,7% dos híbridos plug-in apresentaram um índice de saúde da bateria inferior a 85%, em comparação com 1,5% dos veículos totalmente elétricos. Isto realça os potenciais riscos para quem compra carros usados.

Carros híbridos ou carros elétricos?

Quem procura carros usados ​​e tem dúvida entre um veículo totalmente elétrico e um híbrido plug-in tem um fator importante a considerar. Um estudo realizado pela Generational, uma startup britânica especializada no diagnóstico de baterias, mostrou que as baterias de alguns veículos híbridos se desgastam mais rapidamente. Isto comparado com as dos veículos totalmente elétricos.

Para realizar o estudo, a startup Generational recolheu 2.000 veículos: 1.000 veículos elétricos híbridos plug-in (PHEVs) e 1.000 veículos totalmente elétricos (BEVs) de idade e quilometragem semelhantes. À primeira vista, os resultados parecem colocar estes dois tipos de veículos em pé de igualdade. A saúde média da bateria é de 94,94% para os carros totalmente elétricos e de 94,27% para os híbridos plug-in.

Por outras palavras, a diferença é mínima. No entanto, este estudo revela as deficiências de certos modelos híbridos plug-in. De facto, 4,7% dos híbridos plug-in utilizados neste teste apresentaram um estado de saúde da bateria inferior a 85% , em comparação com apenas 1,5% dos carros elétricos. O número de baterias deterioradas é, portanto, três vezes maior nos veículos híbridos plug-in do que nos automóveis totalmente elétricos.

Baterias desgastam-se mais rápido

De notar que a saúde média da bateria de ambos os tipos de veículos foi boa. Mas a elevada percentagem de baterias desgastadas em híbridos ainda levanta questões sobre o mercado de veículos elétricos usados. A primeira explicação é simples. O carro 100% elétrico é concebido do início ao fim em torno da integração de uma bateria, enquanto os modelos híbridos precisam de combinar um motor de combustão interna com um sistema elétrico.

Como explica o relatório deste estudo, "a bateria de um híbrido sofre um stress cíclico significativamente maior". Além disso, como as baterias dos híbridos são muito mais pequenas do que as dos totalmente elétricos, são sujeitas a um stress muito maior. É ainda de notar que os condutores de veículos híbridos tendem a adotar um estilo de condução mais errático, o que pode danificar as células da bateria.

Portanto, um carro totalmente elétrico com uma quilometragem significativa pode estar em melhores condições do que um modelo híbrido com menos quilómetros percorridos. A quilometragem já não é o principal critério na compra de um veículo usado, seja ele totalmente elétrico ou híbrido. O que faz realmente a diferença é o estado de saúde (SoH) da bateria.