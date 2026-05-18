Baterias dos carros híbridos desgastam-se mais rápido que as dos elétricos
Segundo um estudo, as baterias dos carros híbridos plug-in desgastam-se mais rapidamente do que as dos veículos totalmente elétricos. Dos 2.000 veículos utilizados no estudo, 4,7% dos híbridos plug-in apresentaram um índice de saúde da bateria inferior a 85%, em comparação com 1,5% dos veículos totalmente elétricos. Isto realça os potenciais riscos para quem compra carros usados.
Carros híbridos ou carros elétricos?
Quem procura carros usados e tem dúvida entre um veículo totalmente elétrico e um híbrido plug-in tem um fator importante a considerar. Um estudo realizado pela Generational, uma startup britânica especializada no diagnóstico de baterias, mostrou que as baterias de alguns veículos híbridos se desgastam mais rapidamente. Isto comparado com as dos veículos totalmente elétricos.
Para realizar o estudo, a startup Generational recolheu 2.000 veículos: 1.000 veículos elétricos híbridos plug-in (PHEVs) e 1.000 veículos totalmente elétricos (BEVs) de idade e quilometragem semelhantes. À primeira vista, os resultados parecem colocar estes dois tipos de veículos em pé de igualdade. A saúde média da bateria é de 94,94% para os carros totalmente elétricos e de 94,27% para os híbridos plug-in.
Por outras palavras, a diferença é mínima. No entanto, este estudo revela as deficiências de certos modelos híbridos plug-in. De facto, 4,7% dos híbridos plug-in utilizados neste teste apresentaram um estado de saúde da bateria inferior a 85% , em comparação com apenas 1,5% dos carros elétricos. O número de baterias deterioradas é, portanto, três vezes maior nos veículos híbridos plug-in do que nos automóveis totalmente elétricos.
Baterias desgastam-se mais rápido
De notar que a saúde média da bateria de ambos os tipos de veículos foi boa. Mas a elevada percentagem de baterias desgastadas em híbridos ainda levanta questões sobre o mercado de veículos elétricos usados. A primeira explicação é simples. O carro 100% elétrico é concebido do início ao fim em torno da integração de uma bateria, enquanto os modelos híbridos precisam de combinar um motor de combustão interna com um sistema elétrico.
Como explica o relatório deste estudo, "a bateria de um híbrido sofre um stress cíclico significativamente maior". Além disso, como as baterias dos híbridos são muito mais pequenas do que as dos totalmente elétricos, são sujeitas a um stress muito maior. É ainda de notar que os condutores de veículos híbridos tendem a adotar um estilo de condução mais errático, o que pode danificar as células da bateria.
Portanto, um carro totalmente elétrico com uma quilometragem significativa pode estar em melhores condições do que um modelo híbrido com menos quilómetros percorridos. A quilometragem já não é o principal critério na compra de um veículo usado, seja ele totalmente elétrico ou híbrido. O que faz realmente a diferença é o estado de saúde (SoH) da bateria.
Já não bastava terem de andar a arrastar um motor a combustão para todo o lado, ainda levam com baterias que se degradam com mais facilidade.
Basicamente é o que tenho dito nos últimos anos:
– Um carro híbrido tem o melhor dos dois mundos mas também o pior dos dois mundos…
Talvez por ter uma bateria de menos capacidade e por isso ser recarregada muitos mais vezes.
Eu compreendo a necessidade dos Híbridos, mas não me vejo a comprar um, e até tenho um casal amigo que comprou um 3008 Hibrido e estão a gostar bastante, ela como trabalha relativamente perto de casa faz sempre o trajeto em modo elétrico, o problema é em viajem quando acaba a bateria temos de alimentar um motor de grande cilindrada gasolina.
Tem as avarias da combustão e dos elétricos
OS VE não avariam, não tens lido as noticias e a caixa de comentários do Pplware? 🙂 🙂 🙂
Todos os carros avariam.
No entanto os que possuem mais peças possuem uma probabilidade maior de avariar assim como necessitam de uma manutenção maior…
Perfeitamente normal, levam muito mais “porrada”, no entanto são baterias preparadas para cargas/descargas de maior potência, ou seja, são baterias com menos densidade energética.
A questão das baterias dos híbridos degradarem-se mais rápido, tem a ver com o facto de estas não terem um sistema de controlo de temperatura, tal como os carros 100% elétricos têm! Na minha opinião sempre achei os híbridos uma mixelândia, tendo um custo muito superior na aquisição, manutenção e potencialmente no dia-a-dia, dependendo da utilização.
Uma duvida legitima, os Híbridos plug In, as manutenções são iguais aos térmicos, ou há uma separação de km feitos entre o motor elétrico e do a combustão?
Exemplo: carro com 10 mil Km mas apenas 7 mil a combustão, e a revisão ao invés de ser feita aos 10 mil, passa por exemplo aos 13 mil, ou é por tempo independentemente dos Km?
94,94% vs 94,27%
…
next…
Não sei mas o meu Lexus tem 12 nos e a bateria ainda está confortavelmente nos 74%.
Testado ainda na semana passada aquando da revisão anual…