Android 10 chega ao Samsung Galaxy SII… 9 anos depois!

Foi quase há 9 anos que a Samsung apresentou ao mundo o Samsung Galaxy SII, um smartphone de topo, que hoje em dia pode ser considerado praticamente uma peça de museu. Contudo, passado todo este tempo, ainda é aparentemente possível instalar neste equipamento a última versão do seu sistema operativo, o Android 10.

A instalação é feita de forma não oficial, graças ao suporte incansável da comunidade Android, que ao longo dos anos foi mantendo o Galaxy SII vivo e atualizado.

Galaxy SII: a primeira grande bomba da Samsung

Quem acompanhou o início da era dos smartphones lembrar-se-á, certamente, do Galaxy SII da Samsung. Sendo apenas o segundo flagship da marca, e num momento em que a evolução dos smartphones estava o rubro, o Galaxy SII foi um equipamento importante, impulsionando este mercado e trazendo concorrência ao, até então líder isolado, iPhone.

A evolução natural da tecnologia encarregou-se de deixar para trás este smartphone, já há muito desatualizado e sem suporte oficial. No entanto, a fantástica comunidade de programadores foi mantendo as atualizações, não oficiais, do Galaxy SII, desde 2011 até agora.

O smartphone com mais longo suporte não oficial

A notícia é transmitida num post no reddit, que anuncia a chegada não oficial do Android 10 ao Samsung Galaxy SII. Este torna-se, assim, o smartphone com o mais longo suporte não oficial de sempre, contando com 8 anos de atualizações trazidas pela comunidade android.

O Samsung Galaxy SII vinha, em 2011, com o Android 2.3.3 (Gingerbread), e estava equipado com 1 GB de memória RAM e um processador dual-core @ 1,2 GHz. Comparando com as características mínimas dos smartphones atuais, é incrível que seja possível ainda conseguir algum tipo de suporte até aos dias de hoje.

Android 10: uma nova vida para um smartphone obsoleto

O feito é conseguido através da instalação da ROM LineageOS, que permite a instalação da versão 10 do Android no Galaxy SII. Esta proeza foi alcançada pelo programador rINanDO, que partilhou o seu trabalho no conhecido fórum xda-developers, casa habitual da comunidade Android e dos suportes não oficiais aos equipamentos.

No tópico dedicado à ROM LineageOS 17.1 pode ser encontrada toda a informação, bem como os passos a seguir para a instalação do Android 10. Como é natural, esta operação é da inteira responsabilidade do utilizador.

A instalação do Android 10 num equipamento tão antigo não fará deste um equipamento à altura de máquinas mais recentes. Ainda assim é muito interessante que um smartphone com quase 9 anos ainda consiga suportar, com muito trabalho da comunidade de programadores, uma versão atual do sistema operativo Android.