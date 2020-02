Depois de ter tratado do dark mode no Android 10, a Google tem estado apostada em trazer este modo para as suas apps. Desta forma mostra aos programadores qual o caminho a seguir e como o devem fazer. O Gmail foi uma das apps que desde cedo começou a usar esta forma de garantir uma melhor leitura e uma poupança de energia.

Estranhamente, e sem qualquer razão, esta parece ter desaparecido do Gmail, sem que os utilizadores possam fazer nada.

O dark mode desapareceu sem razão?

Foi durante o fim de semana que os relatos começaram a surgir. As queixas deste problema eram todas similares, com os utilizadores a reportarem que sem qualquer razão o dark mode desaparecia, voltando a app Android ao seu estado normal.

Para além deste retrocesso, também as próprias definições eram removidas da app Gmail, o que impedia que os utilizadores pudessem recuperar a configuração. Tudo parecia ter certamente regredido e não havia qualquer vestígio do dark mode no Gmail.

Problema resolvido

Apesar de estar focado apenas nos smartphones Android, não havia um padrão que pudesse identificar o problema. Isto significa que tanto afetava os Pixel da Google como igualmente os smartphones de qualquer fabricante.

Sendo esta uma definição que a Google ativa ou desativa do lado dos seus servidores, todos os problemas apontavam para que esta fosse a causa do problema. A Google não se manifestou, mas tudo apontava para que a culpa fosse do seu lado.

Depois de várias dias com relatos cada vez mais insistentes deste problema, a Google parece ter conseguido encontrar o problema e terá já aplicado uma solução. Vários utilizadores estão já a relatar que a opção está a voltar.

Como ativar esta opção no Gmail da Google

Para ativar o dark mode no Gmail do Android, precisa apenas de aceder às definições desta app e ai escolher Definições Gerais. No topo desta área encontrará a opção Tema. Deve abrir e escolher um dos modos presentes.

O modo Claro manterá a app do Gmail igual ao que sempre usou, sem qualquer alteração de cores. Se escolher a opção Escuro, então ativará o dark mode nesta app, sendo este permanente. Por fim, se escolher a opção Predefinição do sistema, o dark mode apenas será ativado quando o ativar também no Android.

Se foi afetado pelo problema do dark mode, deve, portanto esperar algumas horas até que a Google volte a colocar novamente esta opção presente. Está a ser reativada do lado dos servidores, sobretudo de forma gradual e controlada.