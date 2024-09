Petróleo a descer e combustíveis a subir! O que se passa?

De semana para semana temos vindo a acompanhar o preço dos combustíveis. Nas últimas semanas tem havido algumas descidas impactantes, mas depois o preço do combustível fica quase igual. O que está a acontecer?

Governo aumentou a taxa de carbono...

A culpa é da taxa de carbono. Com o preço do petróleo, em queda, o Governo aproveitou para aumentar a taxa de carbono. Esta taxa incide sobre os combustíveis.

A taxa de carbono, ou imposto sobre o carbono, é uma medida fiscal implementada por governos com o objetivo de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, em particular o dióxido de carbono (CO₂), que contribuem para as alterações climáticas. Esta taxa incide sobre atividades que envolvem a emissão de carbono, como a queima de combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás natural) em sectores como a indústria, os transportes e a produção de energia.

A taxa de carbono tem vindo a subir desde 26 de agosto (já subiu 3 vezes). Na última subida, a taxa passou para os 68,368 euros por tonelada de CO2, valor que tem anulado a descida da gasolina ou gasóleo.

Tendo em conta o preço eficiente, divulgado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) na passada segunda-feira, o gasóleo custa menos 27 cêntimos e a gasolina 20 cêntimos, face a setembro de 2023.