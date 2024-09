iOS 18.1 ativa as funcionalidades dos aparelhos auditivos nos AirPods Pro 2

A Apple está a potenciar vários dispositivos do seu catálogo com funcionalidades, certificadas, para a monitorização da saúde e bem-estar do utilizador. A última novidade diz respeito as capacidades tipo aparelhos auditivos nos AirPods Pro 2. A versão iOS 18.1, agora na versão beta 5, ativa essa opção.

AirPods Pro 2 poderá fazer um audiograma

A Apple anunciou recentemente novas funcionalidades de saúde auditiva para os AirPods Pro 2. A quinta versão beta do iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1 adiciona os novos recursos de Assistência Auditiva.

Estes recursos exigem os AirPods Pro 2 mais recentes. Os modelos anteriores de AirPods Pro não são compatíveis com a Assistência Auditiva. Nem mesmo os novos AirPods 4 com Cancelamento ativo de ruído.

Como funcionam as funções auditivas dos AirPods Pro 2

Os AirPods Pro 2 tornar-se-ão um aparelho auditivo aprovado pela FDA para pessoas com perda auditiva ligeira ou moderada. Segundo informações, os recursos anunciados de Teste Auditivo, Aparelho Auditivo e Proteção Auditiva chegarão ao iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1 no próximo mês, porque agora estão disponíveis nas betas mais recentes.

Depois de fazer um teste de audição na aplicação Saúde, que utiliza uma abordagem clínica padrão chamada audiometria tonal, é criado um perfil adaptado à sua audição (também pode importar um audiograma de um audiologista). Um teste de cinco minutos é suficiente para determinar se tem perda de audição. A Apple refere que “a perda de audição é comum e pode piorar com a idade”.

Aqui está uma classificação comum dos resultados da audiometria de tom puro:

0 a 20 dBHL : Audição normal

: Audição normal 21 a 40 dBHL : Perda auditiva leve

: Perda auditiva leve 41 a 55 dBHL : Perda auditiva moderada

: Perda auditiva moderada 56 a 70 dBHL : Perda auditiva moderadamente severa

: Perda auditiva moderadamente severa 71 a 90 dBHL : Perda auditiva severa

: Perda auditiva severa Acima de 90 dBHL: Perda auditiva profunda

O algoritmo de áudio computacional da Apple utiliza este perfil de audição para melhorar determinados sons em tempo real.

O seu perfil auditivo personalizado é guardado de forma privada e segura na app Saúde, sendo sincronizado entre os seus dispositivos para que tenha sempre uma experiência de áudio adaptada à sua audição.

Com um perfil auditivo criado, a proteção auditiva reduz ruídos mais altos e intermitentes a 48.000 vezes por segundo quando utiliza o modo Transparência. Um algoritmo personalizado de elevada gama dinâmica multibanda garante que os sons em concertos e eventos ao vivo permanecem naturais e vibrantes.

Outra funcionalidade, o Media Assist, aumenta certas partes do discurso ou instrumentos numa banda sonora para melhorar a clareza da sua música, vídeos e chamadas.

Para já ainda não está disponível em Portugal na versão 18.1 beta 5. Contudo, para quem está fora do país ou contornou as limitações impostas pela Apple, ao abrigo das regras da UE, pode testar as funcionalidades de assistência auditiva instalando a versão beta do iOS 18.1 no iPhone e configurar os AirPods Pro 2 para receberem firmware beta.