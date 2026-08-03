GNR arranca operação especial contra o excesso de velocidade

A Guarda Nacional Republicana (GNR) inicia esta segunda-feira uma operação nacional de fiscalização rodoviária centrada no combate ao excesso de velocidade. A ação prolonga-se até ao próximo domingo.

GNR: Fiscalização reforçada nas estradas portuguesas

De acordo com a GNR, a operação irá concentrar-se nos troços considerados mais críticos em termos de sinistralidade rodoviária e onde é mais frequente o incumprimento dos limites legais de velocidade. Além das ações de fiscalização, os militares vão desenvolver iniciativas de sensibilização dirigidas aos condutores.

Os militares poderão ainda marcar presença em "pontos negros" situados dentro de localidades na área de intervenção da GNR

O excesso de velocidade continua a ser um dos principais fatores associados aos acidentes mais graves, aumentando a probabilidade de colisões e a severidade das suas consequências.

A iniciativa integra o Plano Nacional de Fiscalização Rodoviária e pretende incentivar a adoção de comportamentos de condução mais seguros, sobretudo numa altura em que milhares de portugueses se deslocam para férias.

Durante o ano passado, a GNR controlou mais de 20,5 milhões de veículos e "registou mais de 94 mil excessos de velocidade", referiu, em comunicado, a GNR.

A GNR apela aos condutores para que respeitem os limites de velocidade, adaptem a condução às condições da estrada e mantenham uma distância de segurança adequada relativamente aos restantes veículos.

As autoridades recordam ainda que uma velocidade adequada reduz significativamente o risco de acidente e contribui para proteger todos os utilizadores da via pública, desde automobilistas a motociclistas, ciclistas e peões