Android Auto 12.9 disponível para todos e Google Maps recebe novas funcionalidades

As novidades do Android Auto têm surgido a um ritmo muito elevado. Este sistema dedicado aos automóveis tem acumulado novas funções, algumas ainda não visíveis. Agora, a Google lançou a nova atualização do Android Auto, a versão 12.9, que estabelece as bases para as próximas funcionalidades do sistema e para novidades do Google Maps.

Android Auto 12.9 está disponível para todos

Passaram quase duas semanas desde o lançamento do Android Auto 12.8 e já surge a próxima versão. A Google já conta com este elevado índice de atualizações há dois anos, demonstrando a importância que o sistema tem para o futuro da empresa no setor automóvel.

O Android Auto 12.9 já surge como atualização nos smartphones de muitos utilizadores, embora, este seja um lançamento progressivo. Como sempre, a Google não informou as alterações que a nova versão traz, pelo que dependemos do que os primeiros utilizadores encontrarem. A boa notícia é que esta atualização parece mais completa que o habitual, visto que estabelece as bases para novas funções.

A partir do Android Auto 12.9 é possível configurar o Google Maps para mostrar os carregadores Tesla durante a viagem e os mapas, se o carro for compatível com este sistema de carregamento. Embora já fosse possível encontrar carregadores para carros elétricos com o Google Maps no Android Auto, os carregadores Tesla não apareciam em carros de outras marcas.

Google Maps recebe novas funcionalidades importantes

Outra característica que os utilizadores do Google Maps irão apreciar é uma pequena alteração na interface para indicar a faixa em que devemos estar para continuar o percurso. Em estradas com várias faixas, pode ser fácil perder a saída a tomar. Muitas vezes também não é claro quais as faixas que serão separadas e em que direção.

O Google Maps no Android Auto já conseguia indicar a faixa a utilizar, mas a interface era difícil de visualizar. Com a última atualização, as faixas da estrada que o veículo ocupa aparecem no canto superior esquerdo, onde a faixa ficará destacada juntamente com a indicação do percurso, facilitando a visualização.

Ainda que possa vir a estar indisponível, muitos utilizadores podem fazer a instalação diretamente. Por um lado podem procurar a nova versão do Android Auto diretamente na Play Store e por outro, podem obter a versão Auto 12.9 via instalação da apk, de um site fidedigno.