Com uma oferta cada vez maior, a Tesla tem já o futuro da sua frota de carros elétricos a serem preparados. A marca tem dado pequenas dicas sobre o que está a preparar e agora sabe-se mais sobre as próximas propostas. O desejado carro elétrico de baixo preço deverá ser uma certeza, mas há mais 2 veículos surpresa a caminho.

Não é segredo nenhum que a Tesla deverá estar a preparar um novo carro. A marca de Elon Musk tem revelado pormenores e avançado com algumas ideias que deixam claro que em breve deverá surgir uma novidade que vai novamente mudar o mercado e elevar a empresa.

Carros elétricos da Tesla de preço reduzido

O Tesla 2 (nome não oficial, e também conhecido como Model Q), deverá surgir num futuro próximo e ser um SUV de pequenas dimensões. Terá um preço também reduzido, com os analistas a colocarem-no perto dos 25 mil dólares. A bateria será menor que as atuais e terá apenas 53 kWh.

A Tesla espera produzir e vender mais de 42 milhões de unidades, quase o dobro dos volumes do Modelo 3 e do Modelo Y. Para isso, e para atingir a meta do preço falado, a marca tem de otimizar e melhorar os processos de construção, algo que deve associar a mão de obra mais barata da Gigafactory do Mexico.

Futuro traz outros veículos com grandes baterias

Se esta certeza do Model 2 parece espera apenas pela sua apresentação, há mais informações que surgiram que mostram o futuro da Tesla. No Dia do Investidor foi mostrado que a marca quer apostar também no segmento de carrinhas comerciais e de passageiros, provavelmente para entregas.

Estes novos veículos comerciais, ainda sem nome, data ou sequer outra informação, vão ter algumas particularidades. Estes vão ter presente uma bateria maior de alto níquel de 100 kWh, mas os seus números de produção serão bastante baixos, face aos restantes modelos.

Por fim, e do que os planos da Tesla mostraram, há mais uma proposta na calha. Será um autocarro elétrico, com uma bateria enorme de 300 kWh com novas tecnologias e materiais ainda em desenvolvimento. Não existe a certeza se será comercializado como um autocarro escolar elétrico ou para viagens no centro das cidades.