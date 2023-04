A Microsoft está apostada em renovar o Edge e torná-lo um browser com capacidades de IA acima do que a concorrência oferece. Isso podia ser já visto com a presença do Bing Chat na sidebar e agora ganhou uma novidade. Chegou o DALL-E ao Edge e deixa criar imagens baseadas em IA.

Do que temos visto, a IA da OpenAI não se limita ao ChatGPT e às perguntas de texto que muitos já fizeram. É já possível fazer muito mais e até a interpretação de imagens já pode ser feito de forma natural e até integrada com a pesquisa da Microsoft.

Algo que está também a ser testado é a capacidade de criar imagens baseadas apenas nas descrições dos utilizadores. Estas recorrem à mesma IA e criam obras que muitos já usam como se fossem reais, com todos os problemas que estão associados a essa prática.

Com a proximidade da Microsoft à OpenIA e fruto do investimento feito, surge agora mais uma novidade no Edge. Este browser da Microsoft já tem presente a capacidade de criar mesmas imagens dentro da sua interface, recorrendo a uma área dedicada.

Esta não está ativada de forma nativa, devendo os utilizadores adicionar apensa mais este elemento. Bastará carregar no + que está na barra lateral direita e depois escolher a opção Image Creator da list apresente. De imediato esta vai surgir junto dos restantes ícones.

Para usar a nova capacidade de criar imagens, deve ser feito o mesmo que já é feito para as questões do Bing Chat. O utilizador só precisa de descrever a imagem que quer criar, em Inglês, e o DALL-E irá tratar de criar 4 propostas para o utilizador escolher.

Esta nova capacidade vem tornar o Bing ainda mais interessante e com argumentos que a concorrência não tem. Cada vez mais ferramentas associadas à IA estão presentes e acessíveis aos utilizadores, elevando o que permite fazer.