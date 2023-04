Aquecimento global pode aumentar os furacões nas zonas costeiras

O aquecimento global já não é um tema novo e as catástrofes que dele podem resultar também não são totalmente desconhecidas. Ainda assim, um novo estudo deixa um alerta: o fenómeno poderá provocar o aumento dos furacões, nas zonas costeiras.

Os Estados Unidos da América (EUA) sofrem, anualmente, com brutos furacões que não se contêm em deixar um rasto de destruição. Ora, um novo estudo concluiu que, à medida que o mundo aquece, as mudanças dos padrões do ar poderão resultar num aumento significativo de furacões, nas costas dos EUA e do Golfo.

Esses fenómenos, tendencial e previsivelmente, mais devastadores, afetarão, especialmente, a Flórida, de acordo com o estudo.

Apesar de outros estudos já terem explicado a forma como as alterações climáticas potencializadas pela atividade humana irão, provavelmente, alterar a frequência, força e humidade das tempestades tropicais, este novo estudo concentra-se no rumo que os furacões estão a tomar.

Ao longo de cada costa, eles estão a empurrar as tempestades para mais perto dos EUA.

Explicou Karthik Balaguru, autor principal do estudo e cientista climático no Pacific Northwest National Laboratory.

Com base em simulações de clima e furacões, o estudo concluiu que, em geral, no pior cenário de aquecimento global, o número de vezes que uma tempestade atingirá partes da costa dos EUA irá provavelmente aumentar em um terço, até ao final do século.

Especificamente, o estudo menciona a península central e meridional da Flórida, que conhecerá um aumento ainda maior dos furacões que atingem a costa.

Segundo Karthik Balaguru, o estudo projeta mudanças nas correntes de ar que resultam do aquecimento no Oceano Pacífico oriental equatorial. Considerando que as alterações climáticas estão a aquecer diferentes partes do mundo a ritmos diferentes, os modelos mostram os impactos do aquecimento da zona oriental do Pacífico a acontecer mais rapidamente.