NOTAM já era uma dor de cabeça para os pilotos antes de falhar nos EUA

Os pilotos têm acesso à informação dos voos que vão realizar, e não só, através de um documento chamado NOTAM. Há uns dias, este sistema falhou nos Estados Unidos da América (EUA) e provocou interrupções. Aparentemente, especialistas em aviação querem vê-lo substituído.

Os problemas não são de agora e é necessário um sistema mais eficaz.

Há uns dias, um erro informático provocou a paralisação dos voos comerciais nos EUA. A ordem foi dada pela Federal Aviation Administration (FAA), na sequência de uma falha do Sistema de Notificação de Missões Aéreas dos EUA (em inglês, Notice to All Air Missions, ou NOTAM).

Globalmente, o documento serve para dar a conhecer a informação aeronáutica que seja do interesse dos pilotos, relativamente, por exemplo, à segurança da navegação aérea. O sistema emite, de forma constante, alertas para uma série de potenciais perigos, desde paraquedistas e bandos, até mau tempo e restrições legais.

NOTAM é, para a indústria da aviação, um sistema antiquado

Apesar da falha não ter sido, aparentemente, grave, a NBC News recorda que os NOTAM, que se baseiam numa complexa cadeia de códigos e abreviaturas que representam datas e locais, têm sido, desde há algum tempo, uma dor de cabeça para a indústria da aviação. Afinal, sobrecarrega os pilotos com informações irrelevantes para o seu voo e dificulta a identificação de pontos realmente importantes.

A indústria está de tal forma cansada do sistema que cerca de 8.000 profissionais, o OPS Group, juntaram-se para dar corpo ao website Death To Notams. O coletivo defende que o sistema precisa de ser atualizado. Conforme explica Thomas Anthony, diretor do Programa de Segurança e Proteção da Aviação da Universidade do Sul da Califórnia, de acordo com a NBC News, os NOTAMs são modelados segundo um sistema de aviso semelhante para navios que a Marinha dos EUA começou a utilizar, em 1869.

Ora, as autoridades da aviação começaram a emitir documentos NOTAM através dos canais de telecomunicações, em 1947. À medida que a aviação crescia, também o número de avisos que os pilotos recebiam antes de cada voo aumentava exponencialmente. Cada aeroporto pode emitir informações a partir do NOTAM e, “para vos dar uma ideia, existem 13.512 aeroportos nos EUA”.

Por ser de uma “complexidade espantosa”, mas “antiquado e vulnerável”, os profissionais acreditam que o sistema precisa de se ver substituído por outro que seja capaz de responder aos pilotos, de forma simples.