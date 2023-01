Falha informática paralisa todos os voos comerciais dos Estados Unidos da América

A tecnologia é uma aliada de grande peso e, efetivamente, facilita os processos do dia-a-dia, no geral. Contudo, quando algo corre mal, fica muita coisa em jogo. Hoje de manhã, uma falha informática paralisou todos os voos comerciais dos Estados Unidos da América (EUA).

As viagens estão, lentamente, a ser retomadas.

De acordo com o website de acompanhamento de voos FlightAware, eram ainda 7h da manhã, nos EUA, quando o país viu 1.200 dos seus voos atrasados. Desde viagens que o tinham como país de partida, até voos que o tinham como destino. Uma hora depois, esse número subiu para 3.700, tendo outros 640 sido mesmo cancelados.

O caos começou quando a Federal Aviation Administration (FAA) confirmou que o Sistema de Notificação de Missões Aéreas dos EUA (em inglês, Notice to All Air Missions, ou NOTAM) estava a falhar. Este sistema serve para informar os pilotos relativamente às condições de um voo, sendo exigido antes de um avião poder descolar. Além disso, é responsável por partilhar com eles as restrições e os perigos, em tempo real.

Depois de detetar a falha no sistema informático, a FAA anunciou a consequente imobilização temporária de todos os aviões no país. Isto provocou que milhares de aviões e de passageiros ficassem em terra, impedidos de levantar voo.

De acordo com um funcionário, o problema no software desenvolveu-se durante a noite de ontem e motivou uma série de falhas que culminaram na paralisação de hoje.

Apesar de os engenheiros estarem ainda a tentar identificar a origem do problema, para já, a informação revela que se tratou apenas de uma falha no sistema e não de um ataque informático propositado.

A FAA anunciou que os voos estão a retomar as suas rotas lentamente e que o aviso para se manterem em terra foi, por agora, levantado.