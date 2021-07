Nissan constrói “fábrica gigante” de baterias no Reino Unido

A Nissan está a apostar forte no segmento automóvel que será, aparentemente, elétrico. Nesse sentido, as gigantes do mundo automóvel (e não só), têm vindo a preparar as suas estruturas para dar resposta a esta nova era.

A japonesa Nissan irá, em breve, construir uma “fábrica gigante” de baterias no Reino Unido.

Investimento da Nissan será de mil milhões de libras

A fabricante de automóveis japonês anunciou hoje planos para construir uma “fábrica gigante” de baterias no Reino Unido. Esta nova fábrica ficará perto da sua fábrica já existente em Sunderland, norte do país, onde irá fabricar um novo veículo elétrico.

Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, designou o investimento de pós-Brexit, que totaliza mil milhões de libras na maior fábrica europeia da Nissan e gerará 6.200 empregos, um “grande voto de confiança no Reino Unido”.

O fornecedor de baterias da Nissan, a chinesa Envision AESC, vai investir 450 milhões de libras nesta fábrica, que funcionará com energia renovável e equipará 100.000 dos veículos elétricos do grupo por ano.

A Nissan tem planos para gastar até 423 milhões de libras num veículo totalmente elétrico, enquanto a Câmara Municipal de Sunderland completará o investimento com também um milhão de libras.

A Nissan, que tinha avisado que um Brexit sem condições ameaçaria a existência da sua fábrica de Sunderland, que já existe há 35 anos, salientou que o novo projeto criaria 6.200 empregos no grupo e nos seus fornecedores do Reino Unido.

O Nissan LEAF é um dos carros elétricos mais vendidos em Portugal. A empresa tem vindo a oferecer incentivos para a aquisição e este ano há mesmo um super incentivo. A Nissan e a Galp voltaram a juntar-se para uma campanha bastante atrativa.

Além de uma redução que pode chegar aos 10 mil euros, os clientes podem obter descontos na energia em casa e nos postos públicos da rede Mobi.e, através do cartão GalpElectric – saber mais aqui.