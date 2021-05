Quer comprar um Nissan Leaf? Oferta de 10 mil euros e outros descontos

O Nissan LEAF é um dos carros elétricos mais vendidos em Portugal. A empresa tem vindo a oferecer incentivos para a aquisição e este ano há mesmo um super incentivo. A Nissan e a Galp voltaram a juntar-se para uma campanha bastante atrativa.

Além de uma redução que pode chegar aos 10 mil euros, os clientes podem obter descontos na energia em casa e nos postos públicos da rede Mobi.e, através do cartão GalpElectric.

Atualmente existe 5500 Nissan Leaf a circular em Portugal

A Galp e a Nissan anunciaram uma nova parceria para tornar a mobilidade elétrica mais acessível. A nova campanha permite aos clientes uma redução de até 10 mil euros na compra de um Nissan LEAF 100% elétrico, incluindo já os três mil euros de incentivo por parte do Estado.

Além deste super apoio, as marcas desenvolveram uma parceria para o ajudar a viajar pelo país de forma mais cómoda, sem limites de quilómetros e com vantagens exclusivas para os clientes Nissan. A partir de agora poderá beneficiar de:

20 novos postos de Carregamento Rápido instalados ao longo do território Nacional

instalados ao longo do território Nacional Descontos especiais por ser cliente Nissan em todos os carregamentos efetuados nos mais de 1.700 postos de carregamento da rede pública em Portugal.

Além disso, existem também preços especiais em combustível, garrafas GPL, equipamentos GPL, wallbox e ainda com a Uber Eats.

Antonio Melica, Diretor-geral da Nissan Portugal, referiu que…

A Nissan está comprometida em continuar a assumir um papel central na mobilidade elétrica em Portugal, mudando a forma como nos movemos, e também a forma como vivemos. Vamos continuar a propor aos nossos clientes produtos, serviços e soluções de mobilidade cada vez mais competitivas, abrangentes e diversificadas, com o objetivo de ajudar a construir um verdadeiro Ecossistema Elétrico no nosso mercado

A campanha agora anunciada é mais uma vantagem para quem opta pela mobilidade elétrica Nissan, caracterizada já de si por poupanças significativas ancoradas em custos de revisões que representam cerca de um quarto dos associados a automóveis tradicionais, na isenção de imposto de circulação e, também, para profissionais liberais e empresas, em vantagens fiscais como a dedução do IVA de aquisição e manutenção e a isenção de tributação autónoma.

Com todas estas vantagens os utilizadores do Nissan LEAF poupam até 7.000 euros em 5 anos, quando comparado com um automóvel de combustão interna equivalente.

Atualmente há 5500 unidades do Nissan Leaf a circular em Portugal. No entanto, o Leaf perdeu a liderança do mercado dos elétricos para o Tesla Model 3 em 2020.