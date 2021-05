Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de clássicos de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Hey You – Pink Floyd

Pink Floyd foi uma banda britânica de rock formada em Londres em 1965. Ganhando seguidores como um grupo de rock psicadélico, destacaram-se pelas suas composições longas, pela experimentação sonora, pelas letras filosóficas e por apresentações ao vivo criativas, o que levou a tornarem-se uma banda líder do género do rock progressivo. São um dos grupos mais bem-sucedidos comercialmente e influentes da história da música popular.

O grupo foi fundado pelos estudantes Syd Barrett (guitarra, vocal), Nick Mason (bateria), Roger Waters (baixo, voz) e Richard Wright (teclados, voz). Sob a liderança de Barrett, lançaram dois singles e um álbum de estreia de sucesso, The Piper at the Gates of Dawn (1967). David Gilmour entrou para a banda como guitarrista e vocalista em dezembro de 1967; Barrett saiu em abril de 1968 devido à deterioração da sua saúde mental. Waters tornou-se o autor principal e líder temático, desenvolvendo os conceitos por trás dos álbuns The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977), The Wall (1979) e The Final Cut (1983). A banda também compôs várias trilhas sonoras para filmes.

Após tensões pessoais, Wright deixou o grupo em 1979, seguido por Waters em 1985. Gilmour e Mason continuaram a apresentar-se como “Pink Floyd”, reunidos mais tarde por Wright. Os três produziram mais dois álbuns — A Momentary Lapse of Reason (1987) e The Division Bell (1994) — e participaram de outros dois antes de entrar num longo período de inatividade. Em 2005, todos, exceto Barrett, se reuniram para uma apresentação única no evento de consciencialização global Live 8. Barrett morreu em 2006 e Wright em 2008. O último álbum de estúdio do grupo, The Endless River (2014), foi baseado em material inédito das sessões de gravação de The Division Bell.

A banda foi um dos primeiros grupos psicadélicos britânicos e foi influente em géneros como o rock progressivo e a música ambiente. Quatro álbuns chegaram ao topo das tabelas americanas ou britânicas; as músicas “See Emily Play” (1967) e “Another Brick in the Wall, Part 2” (1979) foram os seus únicos singles entre os dez mais ouvidos em ambos os territórios. A banda foi introduzida no Rock and Roll Hall of Fame em 1996. Até 2013, eles tinham vendido mais de 250 milhões de discos em todo o mundo, com The Dark Side of the Moon e The Wall a serem dois dos álbuns mais vendidos de todos os tempos.

