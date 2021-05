HP terá arrecadado todos os componentes de PC possíveis, o que agrava a escassez

A escassez de componentes é atualmente um dos grandes flagelos no mundo da indústria tecnológica. Alguns defendem que se trata de um ciclo natural, e que também há momentos de maios oferta e menor procura. Mas o problema ainda está longe de ficar resolvido.

No entanto, de acordo com algumas informações, a HP terá conseguido monopolizar o máximo de componentes de PC possíveis. Como consequência, a escassez de componentes agravou-se para outras marcas.

Enquanto a indústria não consegue dar vazão a todos os pedidos de componentes necessários pelas marcas, estas têm que tentar contornar a situação da melhor forma possível.

Assim, segundo informações de fontes chinesas, a HP terá pensado numa forma de se proteger contra o agravamento da falta de stock.

HP terá arrecadado todos os componentes de PC possíveis

De acordo com o que foi revelado, a norte-americana HP terá arrecadado no início deste mês de maio, todos os componentes possíveis para PCs. Os produtos envolvem então fontes de alimentação, periféricos, entre outros, de sete grandes fabricantes, como a Lich, Rene, NXP e Parade. Estes pedidos abrangem a produção até meados do próximo ano.

E mesmo com o aumento dos preços, a HP abriu os cordões à bolsa e comprou o stock necessário para não ter quebra na venda dos seus equipamentos. Relembramos que a venda de PCs continua em alta, sobretudo devido ao teletrabalho e à telescola provocadas pela pandemia da COVID-19.

No entanto, o que pode ter sido vantajoso para a empresa nos EUA, poderá trazer consequências azedas para outras empresas. Isto porque, com uma ainda mais acentuada escassez de componentes, muitas empresas ficarão com os seus pedidos limitados.

Por outro lado, alguns fontes da indústria acreditam que o objetivo da HP com esta compra massiva é acumular componentes e, por conseguinte, condicionar a vida aos seus concorrentes diretos, como a Lenovo, Dell, Acer e Asus.