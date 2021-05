Cidadão Ciberinformado: Curso grátis e online começa na terça-feira

Sabe o que são fake news (notícias falsas)? Sabe como as pode identificar? O curso “Cidadão Ciberinformado” irá ajudá-lo a perceber melhor este e outros conceitos, através de algumas dicas que permitam, por exemplo, compreender e identificar a veracidade de uma notícia ou de outro tipo de informação publicada online.

Este curso criado pelo Centro Nacional de Cibersegurança é grátis e começa já na terça-feira. Inscreva-se.

Sabia que os portugueses consideram que as notícias ou informações falsas ou que deturpam a realidade são um problema no país? Este resultado demonstra a preocupação de mais de 80% dos portugueses que responderam ao Eurobarómetro Especial 464, sobre “Fake News and Online Disinformation”, publicado em 2018.

O curso Cidadão Ciberinformado irá permitir perceber o que são as fake news, como surgiram e como se propagam; Compreender a importância do combate às fake news e como fazê-lo; Verificar a veracidade de uma notícia ou informação online; Perceber porque devemos acreditar no jornalismo e não deixar de consumir informação online.

Programa do Curso “Cidadão Ciberinformado”

Módulo 1 – O que são “fake news”?

Módulo 2 – Porquê combater as “fake news”?

Módulo 3 – Como se identifica uma “notícia” falsa?

Módulo 4 – O que fazer para não ser cúmplice das “fake news”?

Módulo 5 – Faça você mesmo: analise uma notícia e ajude a construir uma ferramenta contra a desinformação

O curso tem uma carga total de (cerca de) 4 horas e pode ser entre o dia 1 de junho e 31 de agosto. Após a conclusão de todos os módulos do curso “Cidadão Ciberinformado”, os participantes podem descarregar o respetivo Certificado de conclusão. Para isso, será apenas necessário responder a todas as atividades com uma percentagem mínima de 75% de opções corretas.

Cidadão Ciberinformado