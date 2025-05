Mudança de estratégia? Tesla começou a aceitar a Cybertruck para retoma

A Cybertruck foi um salto de gigante para a Tesla, que apresentou um modelo verdadeiramente disruptivo, agitando o mercado. Entretanto, após recusar fazê-lo, a empresa parece estar a aceitar retomas da pickup elétrica.

O processo de retoma de carros funciona como uma moeda de troca, que permite que um proprietário dê um carro antigo e veja o seu valor descontado no preço de venda do automóvel que pretende adquirir.

Inicialmente, mais de um ano após o início das entregas da Cybertruck, informámos que a Tesla se recusou a aceitar a sua pickup de volta. No entanto, o cenário parece estar a mudar.

Tesla está a reconhecer que a Cybertruck desvalorizou?

Quando a Tesla iniciou a produção e as entregas da Cybertruck, no final de 2023, a pickup elétrica era significativamente mais cara e tinha menos desempenho do que o anteriormente anunciado.

Talvez por isso, apesar do milhão de reservas, apenas cerca de 40.000 pedidos se converteram em encomendas.

Agora, aparentemente, a empresa está a aceitar trocas da Cybertruck - pelo menos, da Foundation Series.

Segundo a imprensa, a Tesla vendia uma Cybertruck AWD Foundation Series 2024 nova por 100.000 dólares. Contudo, agora, por um veículo com menos de 10.000 quilómetros, a empresa está a oferecer 65.400 dólares - o equivalente a 34,6% de desvalorização num ano.

Apesar deste dado, importa ressalvar que, geralmente, conforme recordado, as pickups perdem cerca de 20% do seu valor depois de um ano e 34% após cerca de 3-4 anos.