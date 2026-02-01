Waymo chega em breve a uma das cidades mais movimentadas da Europa. Estamos prontos?

A Waymo anunciou planos para lançar o seu serviço de robotáxi em Londres, aproveitando novos regulamentos que permitirão a operação de carros autónomos na capital a partir da segunda metade deste ano. Habituados a ver a tecnologia do outro lado do oceano, estaremos prontos para recebê-la?

A ministra dos Transportes Locais de Londres, Lilian Greenwood, confirmou que a Waymo, detida pela Alphabet, irá lançar um serviço piloto, em abril, antes de um lançamento completo previsto para setembro.

Com base neste calendário, não tardará até que os londrinos comecem a viajar no banco da frente do futuro, bem como a repensar sobre a utilização do seu tempo, conforme previsto por alguns especialistas do setor.

A expansão da Waymo no Reino Unido acontece numa altura em que a empresa enfrenta um escrutínio crescente no seu país de origem.

Conforme informámos, esta semana, a norte-americana National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) abriu uma investigação, depois de um dos robotáxis da empresa ter atropelado uma criança perto de uma escola primária em Santa Monica, na Califórnia.

Neste cenário, por forma a garantir que os robotáxis conseguem lidar com as complexidades das estradas londrinas, vários veículos já estão a ser testados com um condutor de segurança ao volante, ajudando a mapear as ruas da cidade, segundo o Carscoops.

Os veículos de teste operam normalmente 24 horas por dia, sete dias por semana, e circulam em alguns bairros selecionados de Londres, incluindo Camden, Hackney, Hammersmith and Fulham, Lewisham, Newham e a City of Westminster.

Robotáxis da Waymo ciberseguros

Atualmente, segundo a própria Waymo, a empresa está a recolher dados no maior número possível de ruas londrinas, utilizando câmaras avançadas, sistemas LiDAR, e radares, instalados nos modelos Jaguar I Pace.

Numa declaração à BBC, a ministra Greenwood sublinhou que todos os robotáxis da Waymo estarão sujeitos a critérios de segurança rigorosos antes de poderem circular.

Isto inclui resistência a ataques informáticos e protocolos de software seguros para proteger contra tentativas de pirataria.

Depois de os veículos mapearem adequadamente as estradas de Londres e cumprirem todas as normas regulamentares, os utilizadores poderão solicitar uma viagem através da aplicação da Waymo.

Ainda que os preços finais ainda não tenham sido anunciados, espera-se que o serviço tenha um preço "premium", com tarifas superiores durante períodos de maior procura.

Portugal prepara terreno para os carros autónomos

Num momento em que há cidades europeias a prepararem-se para receber serviços de robotáxis e emresas a partilharem planos de expansão para a Europa, Portugal parece não estar a ficar para trás.

No final do mês de janeiro, Governo português aprovou, em Conselho de Ministros, um novo regime de licenciamento para testes de veículos autónomos em contexto real.

Com este novo enquadramento, fabricantes, centros de investigação e operadores vão poder submeter pedidos ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) para validar ensaios de condução autónoma em vias públicas.

