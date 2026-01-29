“Papa do Automóvel” alerta que a Europa está 20 anos atrás da China em termos de baterias

Numa entrevista ao jornal chinês Global Times, o chamado "Papa do Automóvel", pelos alemães, fez uma avaliação direta da posição da Europa na corrida global dos veículos elétricos, colocando o bloco largos anos atrás da China.

Conforme já explorámos anteriormente, até por opiniões que foram sendo dadas por alguns diretores-executivos do ocidente, a China possui uma vantagem automóvel considerável.

Agora, mais uma opinião nesse sentido foi dada pelo professor Ferdinand Dudenhöffer, frequentemente apelidado "Papa do Automóvel" (em alemão, "Autopapst"), pelos orgãos de comunicaçao social alemães.

Numa entrevista ao jornal chinês Global Times, o, também, diretor do Centro de Investigação Automóvel, em Bochum, na Alemanha, fez uma avaliação direta da posição da Europa na corrida global dos veículos elétricos.

No setor das baterias, a Europa está 20 anos atrás da China.

Afirmou Dudenhöffer, sublinhando que a cooperação com fornecedores chineses tornou-se essencial para que as fabricantes europeias se mantenham competitivas.

Esta lacuna tecnológica criou uma situação em que mais de 70% das baterias em veículos elétricos vendidos na Europa até 2025 foram fornecidas por empresas chinesas.

Os seus comentários surgem no momento em que as fabricantes chinesas registaram vendas recorde na Europa, segundo traduzido pelo CarNewsChina, com volumes mensais a ultrapassarem 100.000 unidades, pela primeira vez, em dezembro de 2025, conquistando uma quota de mercado de 9,5%.

Fabricantes da China têm vantagem considerável

A vantagem de custos detida pelas fabricantes chinesas é considerável, com despesas de produção de baterias aproximadamente 30% mais baixas do que as das suas concorrentes europeias, e ciclos de desenvolvimento mais curtos em 50%.

Entretanto, as fabricantes europeias de baterias enfrentam dificuldades para ganhar terreno, com a sueca Northvolt a enfrentar falência devido a deficiências técnicas e atrasos nas entregas, enquanto a francesa ACC suspendeu planos de expansão das suas fábricas, conforme enumerado pela mesma fonte.

Por sua vez, gigantes chinesas de baterias, como CATL e Gotion High-Tech, ultrapassaram o simples fornecimento de componentes, estabelecendo presença industrial ativa na Europa.

Empresas chinesas em domínios como condução autónoma e cockpits inteligentes, como QCraft, Horizon Robotics, Xiaomi e Huawei, estão a liderar a tendência, em vez de serem dominadas por fabricantes europeias e norte-americanas.

Observou Dudenhöffer, explicando que a lacuna tecnológica estende-se além das baterias.

De facto, dados da Agência Internacional de Energia (em inglês, IEA) mostram que a China controla atualmente 75% da capacidade global de produção de baterias, com liderança particular na tecnologia de baterias de fosfato de ferro-lítio.

Apesar dos esforços europeus para fortalecer as cadeias de fornecimento locais através da Lei das Matérias-Primas Críticas, os custos de produção de baterias permanecem 50% mais altos do que na China, com mais de 80% de dependência de importações para materiais críticos como lítio e níquel.

Conforme alertado pelo especialista, "se as fabricantes europeias continuarem a depender de cadeias de fornecimento locais ineficientes, perderão completamente a janela de transição".

Na sua opinião, as parcerias em curso entre empresas chinesas e europeias poderão transformar a Europa de um "centro de consumo de baterias" num verdadeiro laboratório.

Além disso, o professor acredita que a Alemanha pode "aprender muito com a 'eficiência chinesa'", pelo que a cooperação entre as indústrias automóveis chinesa e europeia representa uma estratégia win-win, que combina as forças de ambos os lados.