Mercedes-Benz chama mais de 660 mil carros à oficina por risco de verter óleo

A reconhecida marca Mercedes-Benz está a chamar à oficina mais de 660 mil dos seus carros que apresentam um risco de vazamento de óleo. Os carros em questão foram fabricados entre o ano de 2013 e 2017 e a empresa pretende substituir as peças para assim resolver este problema.

Esta é uma situação pela qual outras marcas já passaram, como por exemplo a Toyota e a BMW. O objetivo é prevenir que outros problemas mais graves possam acontecer, comprometendo a segurança dos veículos e, por conseguinte, dos passageiros.

Os carros são uma das ferramentas mais úteis ao ser humano, mas quando dão problemas é uma verdadeira dor de cabeça. No entanto, tudo se complica ainda mais quando uma fabricante de automóveis enfrenta um defeito em milhares dos seus carros que já foram entregues.

Nessas situações, a marca deve fazer aquilo que se chama um recall, ou seja, chamar todos os carros com problemas à oficina para resolver e corrigir o defeito em questão. Como se pode imaginar, é um processo que pode envolver milhares de carros e, portanto, não é uma tarefa fácil. Mas é absolutamente necessária para prevenir e evitar males maiores que possam pôr em risco a segurança do carro e das pessoas.

Mercedes-Benz faz recall a mais de 660 mil carros com risco de vazar óleo

A Mercedes-Benz chamou à oficina exatamente 668.954 veículos do mercado chinês devido a problemas de vazamento de óleo. Este recall envolveu não só a Mercedes-Benz Ltd. da China, como ainda a Beijing Benz Automotive Co. e a Fujian Benz Automotive Co., Ltd..

De acordo com o agência de notícias Xinhua, um comunicado deixado no site da Administração Estatal de Regulação do Mercado indica que a vedação entre uma bomba de combustível de alta pressão e um tubo de combustível de baixa pressão pode enfraquecer com o passar do tempo. Isto faz com que o óleo verta quando o motor arranca num ambiente frio.

Os modelos abrangidos nesta recolha foram fabricados entre fevereiro de 2013 e junho de 2017 e incluem os modelos das classes C, E, V, GLK, CLS, SLC, GLC SUV e VS20 VITO. O início desta recolha está previsto para o dia 18 de dezembro.

A maioria dos carros afetados foram produzidos na China pela Beijing Benz Automotive Co. Cerca de 12.500 unidades foram fabricadas pela Fujian Benz Automotive Co. e outras 36.000 foram importadas.

Segundo o comunicado, as concessionárias autorizadas vão substituir as peças defeituosas de forma gratuita para os proprietários. Desta forma ficará resolvida uma questão que poderia representar um risco para a segurança de todos.