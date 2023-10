REVR: Este kit “low cost” transforma o seu carro num híbrido

Vivemos numa era da mobilidade e por isso têm-se destacado os carros elétricos e híbridos. Para quem tem carros a combustão, saiba que há um kit que pode transformar o seu carro num híbrido.

REVR poderá custar cerca de 3 mil euros...

O Rapid Electric Vehicle Retrofit (REVR) é um novo método para converter veículos com motor de combustão interna (ICE) em veículos elétricos híbridos (HEVs) que oferece economias significativas de custo e tempo.

Isso é conseguido com a abordagem de modernização mais simples até o momento. Motores de cubo de fluxo axial densos em energia dentro de cada roda traseira do carro.

De acordo com as informações, a patente para este projeto ainda se encontra pendente. O projeto é da autoria de Alexander Burton, estudante australiano de design industrial e engenharia de sistemas sustentáveis na RMIT University, em Melbourne.

De acordo com as informações, este kit poderá rondar os 5000 dólares australianos (ou 3010 euros) e pode ser instalado em qualquer carro. No entanto, faltam ainda as questões legais, as patentes e também, provavelmente, testes adicionais para que chegue ao mercado.

Com este kit aplicado, os carros passam a ter uma autonomia elétrica de 100 km. O REVR fez com que Burton tivesse ganho o James Dyson Award, tendo conseguido um prémio no valor de 5300 euros.

Rapid Electric Vehicle Retrofit (REVR)