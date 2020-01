Se tem um carro da marca Toyota, então esta informação interessa-lhe.

A marca japonesa chamou à oficina cerca de 700.000 carros Toyota e Lexus, uma vez que foi identificado de um problema na bomba de combustível.

A Toyota é uma das mais conceituadas marcas de carros e na qual os automobilistas confiam devido à qualidade dos seus veículos. No entanto, a marca asiática detetou agora um problema nas bombas de combustível dos seus carros e, por esse motivo, chamou à oficina cerca de 696.000 veículos Toyota e Lexus.

O problema das bombas de combustível dos carros Toyota é que estas poderão deixar de funcionar a qualquer momento. O não funcionamento das bombas poderá levar, assim, a uma falha no motor dos carros da marca nipónica.

Tal como alerta a empresa:

Esta parece não ser uma situação simples de resolver e, por isso, a marca iniciou uma investigação ao problema.

Assim que haja uma solução, os que os proprietários dos veículos serão notificados pela marca, até meados de março de 2020. A marca japonesa garante que a reparação não terá qualquer custo para os proprietários dos veículos.

