Lancia regressa ao Rali de Monte Carlo com a estreia mundial do Ypsilon Rally2 HF Integrale

Marcada para 22 a 25 de janeiro de 2026, a 94.ª edição do Rali de Monte Carlo é a primeira prova da temporada 2026 do WRC, marcando o regresso oficial da Lancia ao Campeonato Mundial de Ralis com o novo Ypsilon Rally2 HF Integrale.

O Rali de Monte Carlo, a primeira prova do Campeonato Mundial de Ralis (WRC) de 2026, representa um marco importante na trajetória da Lancia no automobilismo, uma vez que a marca regressa oficialmente ao Campeonato Mundial de Ralis com o novo Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, competindo na categoria WRC2.

Agora na sua 94.ª edição, o icónico evento com sede no Mónaco é um dos ralis mais prestigiados e seletivos de todo o calendário.

Programado para 22 a 25 de janeiro de 2026, o rali consistirá em 17 especiais, totalizando 339,15 quilómetros cronometrados, ao longo de um percurso que colocará tanto as equipas como os automóveis à prova.

As condições meteorológicas tradicionais do Rali de Monte Carlo, caracterizadas por neve, gelo e temperaturas negativas, tornarão a gestão da corrida particularmente desafiante, com a estratégia de pneus a desempenhar um papel decisivo no resultado.

Para esta importante estreia, a equipa oficial Lancia Corse HF contará com duas figuras de destaque do cenário internacional de ralis:

Yohan Rossel (30 anos), que faz a sua sétima participação no Rali de Monte Carlo.

O piloto francês Rossel subiu todos os degraus a nível nacional e internacional ao volante dos automóveis do Grupo Stellantis. Campeão júnior francês, vencedor da Promotion Cup, campeão mundial de WRC3 em 2021, vice-campeão mundial de WRC2 em 2025, estas são apenas algumas das suas conquistas.

Nikolay Gryazin (28 anos), que competirá pela 6.ª vez na clássica corrida do Principado.

O piloto com licença búlgara Gryazin traz uma vasta experiência internacional depois de ter dominado as superfícies mais difíceis, conquistando notavelmente o título ERC U28 e o Campeonato do Mundo WRC2 Challenger.

Ambas as equipas chegam ao evento com fortes ambições de performance, determinadas a explorar todo o potencial do novo Ypsilon Rally2 HF Integrale numa das competições mais difíceis do campeonato mundial.

Rali de Monte Carlo tem importância estratégica para a Lancia

O Rali de Monte Carlo ocupa um lugar especial na história da marca: a Lancia orgulha-se de 13 vitórias absolutas neste evento lendário, um recorde que sublinha a profunda ligação entre a marca e o rali mais prestigiado do campeonato, conferindo a este regresso um valor simbólico particularmente forte.

Salientando a importância estratégica do evento, está prevista, também, a presença de Jean-Marc Finot, vice-presidente sénior da Stellantis Motorsport, juntamente com Roberta Zerbi, diretora-executiva da Lancia, confirmando o compromisso do Grupo Stellantis com o desenvolvimento do projeto de ralis e com o renascimento desportivo da marca.

O Rali de Monte Carlo representa muito mais do que uma corrida para a Lancia: é um lugar simbólico na nossa história do desporto motorizado e, hoje, o ponto de partida de uma nova fase.

Afirmou Zerbi, acrescentando que o "regresso ao WRC2 com o Ypsilon Rally2 HF Integrale não é uma operação nostálgica, mas uma escolha estratégica, totalmente integrada na trajetória de relançamento da marca".

No Rali de Monte Carlo estará, também, presente Miki Biasion. Duas vezes campeão mundial de ralis e embaixador da marca Lancia, é uma figura simbólica na história do automobilismo da marca e acompanhará a equipa neste evento icónico.

Ypsilon Rally2 HF Integrale é a estrela do evento

No centro das atenções do evento está o Ypsilon Rally2 HF Integrale, um automóvel totalmente novo que beneficia da experiência adquirida ao longo de várias temporadas de corridas.

Todas as melhorias, evoluções e otimizações desenvolvidas ao longo dos anos foram integradas numa única plataforma, com destaque para sete áreas-chave de desenvolvimento:

Peso e equilíbrio, com redução significativa da massa e um centro de gravidade mais baixo; Aerodinâmica avançada, melhorando a força descendente e a estabilidade em alta velocidade; Desempenho do motor e dirigibilidade, com um novo sistema anti-lag (ALS); Transmissão com relações revistas e diferenciais otimizados para todas as superfícies; Chassis e suspensão afinados para oferecer um desempenho líder na sua classe, tanto em asfalto como em gravilha; Ambiente do condutor redesenhado para máxima ergonomia, conforto e concentração; Carroçaria e estrutura de proteção totalmente novas para garantir uma rigidez superior e total conformidade com as normas de segurança da FIA.

Desenvolvido através de um programa intensivo de testes e validação - realizado quer nas estradas alpinas, quer no circuito de Balocco (VC) - o novo Ypsilon Rally2 HF Integrale combina a precisão da engenharia com a identidade distintiva da Lancia. O objetivo é estabelecer-se entre os principais concorrentes da categoria.

A solidez do projeto é ainda mais confirmada pelas 60 unidades do Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale adquiridas por equipas e clientes particulares nestes primeiros meses.

Com o Rali de Monte Carlo de 2026, a Lancia abre oficialmente um novo capítulo na sua viagem pelo desporto motorizado, combinando tradição, inovação e ambição num dos palcos mais conceituados do desporto motorizado mundial.

Segunda edição do Trofeo Lancia

Entretanto, em Itália, estão em curso os preparativos para a segunda edição do Trofeo Lancia, que contará com os dois "irmãos" Ypsilon vistos em Monte Carlo:

Ypsilon Rally4 HF já confirmado; Ypsilon HF Racing Rally6, grande novidade da temporada.

Este último representa a principal novidade para 2026, com uma classe dedicada e um prémio monetário inteiramente reservado para esta categoria.

O Trofeo retoma de onde parou, com base nos títulos do Campeonato Italiano de Pilotos e Fabricantes de Tração às Duas Rodas e num projeto que já provou ser de grande sucesso.

O calendário está confirmado com seis ralis em cinco eventos, incluindo um duplo, dentro do Campeonato Italiano de Ralis Sparco (CIAR).

O prémio monetário permanece, também, inalterado, com prémios em cada ronda e a oportunidade para o campeão sub-35 se tornar piloto oficial da Lancia em 2027.

Todos os detalhes do Trofeo Lancia 2026 serão revelados no Racing Meeting, agendado para 7 e 8 de fevereiro, no Centro de Exposições de Vicenza.